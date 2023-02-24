«Эмполи» — «Наполи». Хвиче некогда думать о «Реале»

Грузинского нападающего хвалят во всей Европе и сватают к мадридцам, но пока он думает о чемпионстве в Италии.

25 февраля состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Эмполи» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46, а успех «Эмполи» оценивается аналитиками в 6.75. Ничья доступна за 4.60.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Эмполи» — «Наполи» 25 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.22, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.71. На гол «Эмполи» дают коэффициент 1.65. Если забьёт «Наполи», сыграет коэффициент 1.08. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Серии А «Эмполи» — «Наполи» (25.02.2023)

Команда Лучано Спаллетти не просто лидирует в Серии А, но и оторвалась от преследующего её «Интера» на 15 очков. «Наполи» одержал победы в 18 из 19 последних матчей. Только «Интер» смог обыграть не проснувшихся после декабрьского перерыва неаполитанцев в первой игре 2023 года (1:0).

Если учитывать не только игры чемпионата Италии, то «Наполи» выиграл в восьми из девяти последних встреч во всех турнирах. Особенно запоминающимися выдались победы в играх с «Ювентусом» (5:1), «Ромой» (2:1) и немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов (2:0). Обидно, что «Наполи» не справился со скромным «Кремонезе» в Кубке Италии (2:3 по пенальти) и вылетел.

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За «Наполи» играют лучший бомбардир итальянского чемпионата Виктор Осимхен (18 голов) и лучший ассистент Хвича Кварацхелия (девять результативных передач в 19 играх). Осимхен забил девять голов в семи последних турах. В прекрасной форме находится и Хвича, который забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в последних шести официальных матчах.

На неделе «Наполи» удачно съездил во Франкфурт, откуда увёз заслуженную победу со счётом 2:0. Хвича не забил пенальти, но угодил в видеообзоры лучших футбольных моментов благодаря изящному голевому пасу пяткой. Легенда английского футбола Джейми Каррагер высказался после этого матча, что Кварацхелия – самый интересный игрок в Европе, который хорошо подошёл бы мадридскому «Реалу».

Самое интересное, что этот вариант никто не торопится отбрасывать. Даже президент «Наполи» не смог однозначно ответить на вопрос о том, удастся ли ему сохранить на следующий сезон Осимхена и Кварацхелию. Он подчеркнул, что от предложений некоторых клубов будет невозможно отказаться.

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Что касается «Эмполи», то надежды болельщиков на то, что соперник устанет после энергозатратного матча Лиги чемпионов, чрезвычайно мало. «Наполи» в этом сезоне выиграл во всех шести встречах, которые следовали сразу после игр еврокубков. Однако команда Паоло Дзанетти способна на сюрпризы.

«Эмполи» набрал всего 28 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. Однако в этом году синие проиграли только во встрече с «Ромой» Жозе Моуринью (0:2). В той игре атака команды были бессильна. Эта игра остаётся единственной из восьми последних, в которой не удалось забить.

После сенсационной победы «Эмполи» в матче с «Интером» (1:0) клуб набрал всего три очка в четырёх играх, сыграв вничью с «Торино» (2:2), «Специей» (2:2) и «Фиорентиной» (1:1). Однако сегодняшний «Наполи» — это соперник как будто с другой планеты. В пяти последних выездных матчах неаполитанцы выиграли с общим счётом 11:0. Поставить на сухую победу гостей можно с коэффициентом 2.44.

Многие сравнивают Хвичу с Марадоной и даже дали прозвище грузинскому футболисту — Кварадона. Кварацхелия недавно прокомментировал этот момент. Он подтвердил, что хорошо относится к прозвищу и очень рад, что его сравнивают с таким легендарным и великим игроком.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Эмполи» — «Наполи» 25 февраля 2023 года

«Наполи» продолжает восхищать футбольную Европу, выигрывая один матч за другим, сохраняя при этом свои ворота на замке. Лишь «Интеру», «Ювентусу» и «Роме» удалось по разу огорчить голкипера Алекса Мерета в восьми матчах чемпионата Италии в текущем году. «Эмполи» — кусачая команда, которая способна на сюрпризы, но на этот раз к ним приедет действительно безупречный соперник. Результат встречи будет закономерен.

Ставка: победа «Наполи» с сухим счётом за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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Прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.82.

Тихонов: Дзюба неплохо выглядел в дебютном матче за «Локомотив».

Прогноз на матч «Волга» — «Зенит» с коэффициентом 2.35.