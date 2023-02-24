«Витязь» — «Динамо». Белорусы в неудобном положении

Последний матч сезона для обеих команд, но хозяева дома играют намного лучше, минчанам пора надеяться на бело-голубых.

25 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.43. На победу «Витязя» эксперты предлагают коэффициент — 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Минск 25 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» (25.02.2023)

На 25 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Витязем» и минским «Динамо». Матч пройдёт на льду «Арены Балашихи» в Балашихе, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Это последняя встреча в регулярном сезоне обеих команд, и от неё они ждут многого. «Северсталь» пытается сместить «Витязь», а к минскому «Динамо» практически вплотную подобрался «Спартак». Если для Буцаева страшно попасть на ЦСКА, то минчане могут вовсе вылететь из зоны плей-офф. Хватит всего одного очка, чтобы гарантировать минчанам место в плей-офф.

Кожевников: обмен Орлова в «Бостон» стал полной неожиданностью.

«Витязь» проиграл накануне в матче с московским «Динамо» (1:4), а до этого дома уступил «Северстали» (2:3). Под конец регулярного сезона у клуба не самые хорошие результаты. Он одержал победы в двух из шести последних встреч. В копилке 76 очков за 67 встреч и шестое место на Западе.

«Витязь» провёл слаботекущий сезон, забросив 168 шайб и столько же пропустив. Однако впереди последний матч регулярного чемпионата, и нужно выложиться полностью. Тем более что история очных игр с минчанами не самая лучшая. «Витязь» одержал 21 победы в 45 встречах, когда «Динамо» — 24. Преимущества весомого нет, от этого не легче соперникам.

Минское «Динамо» продолжает борьбу за место в плей-офф со «Спартаком», который до сих пор цепляется за результат и отстаёт на два очка. Однако у красно-белых впереди московское дерби с бело-голубыми, а «зубры» тоже не радуют своих болельщиков. Они выиграли в одной из шести последних встреч.

Михайлов: жаль, что «Вашингтон» обменял Орлова.

Накануне клуб уступил дома «Трактору» (2:3 Б), а до этого «Торпедо» (2:4). Здесь судить сложно, один соперник был по силам, но вот с нижегородцами шансов ещё меньше. Потому очная встреча в Балашихе будет последней попыткой. В этом сезоне минчане уже играли с «Витязем» (2:1 Б) на выезде. Однако у себя дома дважды уступили (3:5 и 1:2 ОТ).

С учётом того, что последние личные встречи часто проходили в плотной борьбе и в основное время выявить победителя не удавалось, и сейчас вполне можно ждать чего-то схожего. Соперники будут стараться изо всех сил выиграть, мотивации обеим командам не занимать. Терять им уже нечего, пора доставать все козыри.

Минчанам нужно зацепить всего одно очко в матче с «Витязем», чтобы закрыть все вопросы о плей-офф. Однако одержать победу вряд ли у них получится, намного ближе к ней будет соперник. Поставим на то, что «Витязь» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.17.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» 25 февраля 2023 года

Соперники попали не в самую приятную ситуацию под конец сезона, но «зубрам» нужно минимум не проиграть. «Витязь» неплохо действует дома в этом сезоне, а гости сбавили темп. В очных встречах статистика практически наравне, но последние две игры закончились за пределами основного времени. Думается и здесь будет что-то похожее, но хозяева смотрятся более предпочтительно. Потому проверим комбинированный вариант на них через тотал больше.

Ставка: «Витязь» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

Президент Федерации хоккея Чехии подверг критике Яшкина.

Любушкин установил уникальное достижение.

Кучеров установил рекорд «Тампы».

Ротенберг: без зубов Зыков внешне стал похож на Радулова.