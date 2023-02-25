«Болонья» — «Интер». Лукаку найдёт путь к воротам

26 февраля состоится матч Серии А «Болонья» — «Интер». Начало игры — в 14:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Болоньи» можно с коэффициентом 5.10. Успех «Интера» оценён экспертами в 1.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Болонья» — «Интер» 26 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Болонья» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Интер» (26.02.2023)

В начале этого сезона миланский «Интер» разгромил «Болонью» со счётом 6:1. Уступая в счёте на 22-й минуте, «нерадзурри» отыгрались благодаря двум голам Федерико Димарко и по одному мячу от Эдина Джеко, Лаутаро Мартинеса, Хакана Чалханоглу и Робина Госенса.

Команды встретятся ещё раз в воскресенье в Болонье, так как «Интер» стремится провести пятый матч подряд без поражений в Серии А. «Нерадзурри» находятся в хорошей форме и одержали победу со счётом 1:0 в матче с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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«Интер» занимает второе место в Серии А, но отстаёт от лидера лиги — «Наполи» — на 15 очков. В оставшуюся часть сезона «нерадзурри» сосредоточатся на Лиге чемпионов Кубке Италии.

Команда Симоне Индзаги взяла 13 очков из возможных 18 в Серии А. Однако «Интер» испытывал трудности с голами. Всего семь мячей было забито в последних шести матчах «змей» в чемпионате. Защита продолжает играть хорошо, так как за это время «Интер» пропустил только три гола.

Болонья находится в фантастической форме. Она набрала 13 очков из возможных 18 в Серии А. В последних шести матчах «россоблу» забили девять голов и пропустили пять мячей.

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Тренер Тьяго Мотта поднял «Болонью» на восьмое место в турнирной таблице. Однако команда всё ещё находится в девяти очках от еврокубков.

«Болонья» хорошо играет дома, одержав победы в пяти встречах и в четырёх сыграв вничью. «Интер» выиграл в пяти матчах на выездах, а потерпел поражения в четырёх. Разница мячей «нерадзурри» в гостях составляет (-2).

В воскресном матче Мотта обойдётся как минимум без трёх игроков: Адама Сумаоро, Джошуа Зиркзее и Никола Баньолини выбыли из-за травм. Нападающий Никола Сансоне находится под вопросом из-за травмы руки. Защитник Кевин Бонифаци под вопросом после травмы сухожилия.

У Индзаги есть только одна потеря, так как нападающий Хоакин Корреа выбыл из строя из-за травмы бедра. Тренер «Интера» может прибегнуть к ротации стартового состава после первого матча Лиги чемпионов в середине недели. Ромелу Лукаку может начать игру после победного гола в матче с «Порту».

«Интер» должен выиграть ещё раз в Серии А у «Болоньи», но воскресный матч будет более напряжённым, чем та встреча. «Нерадзурри» всё равно должны обыграть «Болонью» со счётом 2:0. Хозяева будут держаться, но ближе к концу матча силы иссякнут.

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