«Звезда» — «Пари НН». Комбаров не признаёт авторитетов

Команда экс-футболиста «Динамо» и «Спартака» сметает всех на своём пути. Выручит ли нижегородцев Глушаков?

27 февраля состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Звезда» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех петербуржцев оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Звезда» — «Пари НН» 27 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Звезда» — «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Звезда» — «Пари Нижний Новгород» (27.02.2023)

Совсем скоро возобновится РПЛ, а пока обратим внимание на Кубок страны. 27 февраля состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России. На стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге местная «Звезда» примет «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Благодаря стараниям экс-футболиста «Динамо» и «Спартака» Дмитрия Комбарова «Звезда» добилась значительного прогресса. Команда имеет отличные шансы на повышение в дивизионе. Сейчас она располагается на втором месте в турнирной таблице первой подгруппы Второй лиги России.

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За 20 туров петербуржцы потерпели поражение только в матче с лидирующим «Ленинградцем» (2:4), на выезде. Также они восемь раз сыграли вничью, в том числе с «Ленинградцем» (0:0). Во всех остальных встречах одержали уверенные победы. За этот отрезок времени клуб забил 40 мячей, а пропустил 16.

Вот и в Кубке России подопечные Комбарова пока что преуспевают. На предыдущих стадиях турнира они сначала обыграли «Ядро» (2:1) и «Амкал» (2:2, по пенальти 4:2). Затем выиграли в матчах с рядом команд из Первой лиги — «Велесом» (2:0), набравшей хороший ход «Родиной» (4:3) и, наконец, «КАМАЗом» (2:1).

Наиболее любопытна встреча с «Родиной». Дублем в ней отметился 19-летний нападающий Матвей Першин. Комбаров не зря доверился молодому игроку. Второй его гол не только стал переломным, но и получился очень красивым. Форвард забил ударом бисиклетой через себя, практически точь-в-точь повторив шедевр Криштиану Роналду в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом» в 2018 году.

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После этого «Звезда» усилилась несколькими качественными игроками из клубов РПЛ. Присоединились к ней защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович и полузащитник «Спартака» Виталий Шитов (аренда до конца сезона). Сдаётся, «Пари Нижний Новгород» в предстоящем матче ждут серьёзные неприятности.

Нижегородцы тоже довольно неплохо укрепили состав зимой. Они подписали воспитанника «Барселоны» Маки Баньяка, способного сыграть как в защите, так и в опорной зоне. Также к команде в качестве свободного агента присоединился экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков.

Новобранцы довольно неплохо проявили себя в контрольных матчах. Глушаков даже отметился забитым мячом в товарищеской встрече с «Оренбургом» (1:2). Однако в целом нижегородцы провели сборы не лучшим образом. За восемь игр они одержали лишь победы в матчах с «Каспием» (2:0) и «Родиной» (1:0).

Также «Пари НН» три раза сыграл вничью с не самыми сильными соперниками — «Акроном» (1:1), «Локомотивом» из Пловдива (1:1) и «Шинником» (1:1). Помимо «Оренбурга», он проиграл во встречах с «Навбахором» (0:1) и «Волгой» из Ульяновска (тоже 0:1). И связано это, конечно же, с уходом Михаила Галактионова в «Локомотив».

Клуб из Нижнего Новгорода постепенно привыкает к руководству нового главного тренера — Артёма Горлова. Позитивные моменты уже имеются. В последних товарищеских матчах нижегородцы показали весьма качественный командный комбинационный футбол. Впрочем, наставнику ещё предстоит полностью освоиться и проделать немало работы.

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Поэтому наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, будет «обе забьют» за коэффициент 1.95. «Звезда» не знает авторитетов. Она непринуждённо обыграла ряд клубов из Первой лиги, забив немало мячей. На домашнем стадионе петербуржцам наверняка удастся соорудить как минимум один гол.

У нижегородцев также есть все шансы отличиться. Во-первых, у них сильнее состав. Во-вторых, «Пари НН» сохранил своего лучшего бомбардира Тимура Сулейманова. Форвард в этом сезоне принял участие в 21 матче во всех официальных турнирах, где забил девять голов, а также отметился одной результативной передачей.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Звезда» — «Пари Нижний Новгород» 27 февраля 2023 года

«Звезда» стремительно прогрессирует под руководством Дмитрия Комбарова. На предыдущих стадиях турнира она обыграла ряд превосходящих себя по силе соперников. Плюс совсем недавно петербуржцы усилились игроками уровня РПЛ. Также на их стороне домашние стены и поддержка болельщиков. Пережившему смену главного тренера «Пари НН» наверняка будет нелегко, несмотря на превосходство в качестве и уровне. Предлагаем проверить голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.95.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 2.35.

Ловчев: Fan ID вводится для того, чтобы бананы больше не бросались на поле.

Прогноз на матч «Урал» — «Ростов» с коэффициентом 2.48.

Булыкин: фавориты Кубка России — «Спартак» и «Зенит».