«Верона» — «Фиорентина». Еврокубки важнее чемпионата

Фиолетовые решили сделать ставку на другие турниры, а первенство страны оставили на потом.

27 февраля состоится матч Серии А «Верона» — «Фиорентина». Начало – в 20:30 мск. В «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу фиолетовых можно с коэффициентом 2.20. Успех «Вероны» оценивается в 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Верона» — «Фиорентина» 27 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Верона» — «Фиорентина» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.90. Поставить на победу «Фиорентины» со счётом 1:0 в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00. За регистрацию каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Верона» — «Фиорентина» (27.02.2023)

В эти выходные «Эллас Верона» примет «Фиорентину» на стадионе «Маркантонио Бентегоди». Хозяева поля стремятся вырваться из зоны вылета, а команда из Флоренции хочет одержать очередную победу в ЛКФ.

«Фиорентина» обыграла команду Примейры «Брагу» со счетом 7:2 в ходе двух матчей в Лиге конференций. На самом деле подопечные Винченцо Итальяно сейчас являются одними из фаворитов на победу в этом соревновании, так как они победили «Брагу» со счётом 3:2 в четверг вечером и 4:0 за неделю до этого.

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Невероятно, но «Фиорентина» в какой-то момент проигрывала 0:2, однако Роландо Мандрагора отыграл один мяч незадолго до перерыва. Риккардо Сапонара и Артур Кабрал забили по голу во втором тайме, чтобы дать команде из Серии А возможность передохнуть ближе к концу игры.

Вернувшись в Серию А, «Фиорентина», однако, осталась без побед в последних пяти матчах после того, как обыграла «Сассуоло» в начале января. Это означает, что уже почти два месяца фиолетовые не выигрывали в чемпионате.

Тем не менее им удалось легко пройти через ЛКФ, обыграть «Сампдорию» и «Торино» и выйти в полуфинал Кубка Италии, где они встретятся с «Кремонезе» в апреле.

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Флорентийцы уже начинают оглядываться через плечо, ведь они находятся выше «Вероны», а именно на 15-м месте и на восемь очков опережают её, а всего четыре недели назад их отрыв составлял 13 очков. Если «Верона» выиграет в этом матче, разрыв составит пять очков, и это даст хозяевам поля большую надежду выбраться из зоны вылета.

Что касается «Вероны», то в минувшие выходные она снова потерпела поражение в Риме во встрече с «Ромой» со счётом 0:1. Тем не менее клуб всё ещё находится в своей лучшей форме в сезоне-2022/2023, так как за последние шесть недель он обыграл «Салернитану», «Кремонезе» и «Лечче».

Однако «Верона» по-прежнему является одним из претендентов на вылет, и победа в этом матче станет, пожалуй, самой крупной для них в этом сезоне.

Несмотря на форму «Фиорентины» в последних матчах и её стремление выйти в полуфинал Кубка Италии, ей не так легко даются голы.

Из-за улучшения формы «Вероны» «Фиорентина» может столкнуться с трудностями, поэтому прогнозируем ничью и то, что в матче будет забито менее 2.5 мяча. В букмекерской конторе «Фонбет» дают на это событие коэффициент 3.70. Там же за регистрацию каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья и тотал меньше 2.5 мяча за 3.70.

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