«Локомотив» — «Витязь», первый матч. Никитин начнёт плей-офф с хорошей ноты

Специалист замечательно подготовил свою команду к Кубку Гагарина. Всё функционирует как надо.

1 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.67. Успех «Витязя» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают, что первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь» будет нерезультативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.57. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что обе команды забьют во втором периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — «Витязь» (01.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 1 марта состоятся четыре первые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле местный «Локомотив» примет «Витязь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Локомотив» весьма продуктивно провёл регулярку. Он занял третье место в сводной таблице КХЛ, всего на два очка отстав от ЦСКА. В 68 матчах железнодорожники потерпели только 27 поражений. Также они одержали три победы в овертайме и столько же в серии буллитов. Во всех остальных матчах выиграли в основное время.

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Неоднократно ярославцы обыгрывали и лидировавший СКА, и ЦСКА. В первую очередь за это стоит отдать должное Игорю Никитину. Специалист нашёл отличный баланс между мощностью в атаке и надёжностью в обороне. В 68 встречах его подопечные забросили 164 шайбы, а сами пропустили всего лишь 122.

Также заслуживают особой похвалы голкиперы «Локомотива» Даниил Исаев и Иван Бочаров. Оба закончили сезон в топ-5 по коэффициенту надёжности. Исаев занял первое место по данному показателю, Бочаров — пятое. На двоих вратари оформили целых 12 шат-аутов. Они отразили 93,4% и 92,4% бросков в створ соответственно.

Единственное, что плохо — система и манера хоккея ярославцев теперь не являются секретом для других команд. Соперники готовы к тому, что Игорь Никитин будет строить игру своей команды от надёжной обороны. Хотя данная стратегия стабильно приносила результат. Да и Никитин наверняка найдёт чем удивить.

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«Витязь», в свою очередь, по итогам регулярного чемпионата финишировал лишь на 12-й строчке в сводной таблице КХЛ. В 68 матчах он одержал 34 победы. Также «богатыри» пять раз уступили в серии буллитов и трижды — в овертайме. Во всех остальных играх потерпели поражения в основное время.

Забросили подопечные Вячеслава Буцаева на одну шайбу меньше, чем пропустили сами, — 168:169. Впрочем, учитывая количество имеющихся у команды ресурсов, результаты и статистика очень даже неплохие. Немаловажно и то, что сильным соперникам она частенько навязывала борьбу.

Вратарская позиция у «Витязя», равно как и у «Локомотива», в полном порядке. Максим Дорожко стал одним из главных открытий этого сезона. 24-летний голкипер принял участие в 40 встречах и парировал 94,1% бросков в створ ворот. Лучше был только Никита Серебряков из «Адмирала».

Также Дорожко в составе дивизиона Боброва довелось выиграть Матч звёзд КХЛ. Судя по всему, в предстоящей игре будет мало заброшенных шайб. В пользу этого свидетельствует как статистика, так и история последних очных встреч. В этом сезоне команды сталкивались четыре раза. В трёх из них количество заброшенных шайб было не больше четырёх.

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И если в первой из этих игр «Витязю» на домашнем стадионе удалось вырвать победу в овертайме (4:3 ОТ), то в трёх других выиграли железнодорожники. Сначала они обыграли «богатырей» в серии буллитов (1:0 Б). Затем дважды одержали победы в основное время (2:1 и 3:1).

Думается, в этот раз подопечные Игоря Никитина выиграют похожим образом. П1 + ТМ 4.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10. Вячеслав Буцаев построил очень крепкую и неуступчивую команду. Однако ярославцы выглядят стабильнее и сильнее. Кроме того, домашний стадион даёт им дополнительное преимущество.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Витязь» 1 марта 2023 года

«Локомотив» замечательно провёл регулярку. К плей-офф он подходит в полностью боеспособном виде, с чётко поставленным оборонительным хоккеем. На домашнем стадионе у него есть хорошие шансы обыграть «Витязь». «Богатыри» наверняка навяжут железнодорожникам борьбу, но вырвать победу им вряд ли удастся. У ярославцев больше резервов. Плюс история последних очных встреч на их стороне. Большого количества заброшенных шайб не ждём, так как у обеих команд очень надёжные голкиперы.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 3.10.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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