«Арсенал» — «Эвертон». Артета выучил урок Шона Дайча

1 марта состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Эвертон». Начало – в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Эвертона» оценивается в 9.60. На ничью дают коэффициент 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон» 1 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» считают, что матч «Арсенал» – «Эвертон» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.17. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон» (01.03.2023)

«Арсенал» и «Эвертон» сыграют в среду в перенесённом матче 7-го тура АПЛ. Хозяева подходят к этому матчу на вершине турнирной таблицы с 57 очками, в то время как гости находятся на 18-м месте, имея в активе 21 очко.

«Арсенал» в выходные одолел «Лестер» со счетом 1:0. «Канониры» выглядели не очень ярко, но сыграли по счëту, довели игру до победы и сохранили отрыв в чемпионской гонке с «Ман Сити». Эта победа стала второй подряд для команды Микеля Артеты. Тем не менее нужно сказать, что лондонцы находятся не в лучшей форме. «Арсенал» выиграл только два из последних шести матчей во всех соревнованиях. На этот период пришлись два поражения от «Сити» и проигрыш «Эвертону».

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«Арсенал» не проиграл 31 из своих последних 37 домашних матчей во всех турнирах. Они не проиграли 13 из 14 последних матчей АПЛ на своём поле, выиграв 11 из них. В 13 из 15 последних домашних матчей «Арсенала» обе команды забивали.

«Эвертон» приедет на «Эмирейтс» после досадного домашнего поражения от «Астон Виллы» со счётом 0:2. Команда Шона Дайча выиграла только 2 из 14 своих последних матчей. Но одна из этих побед была как раз над «Арсеналом». Правда, на своём поле, а на выезде дела у «Эвертона» оставляют желать лучшего: команда не выиграла ни одного из последних семи матчей в АПЛ. А в последних 35 матчах во всех турнирах у мерсисайдцев всего три победы.

Скорее всего, «Арсенал» выйдет на поле в том же сочетании, что и в последнем туре АПЛ. «Эвертон» же страдает от нехватки забивного нападающего. Доминик Калверт-Льюин травмирован, а в его отсутствие голы даются команде очень тяжело.

«Арсенал» не в лучшей форме, но команда наверняка жаждет взять реванш за недавнее поражение. Да и выездная статистика «ирисок» ужасна. Поставим на сухую победу хозяев поля. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 1.90. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: сухая победа «Арсенала» за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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