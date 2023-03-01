«Торпедо» — «Динамо» М, первый матч. Ларионов не изменяет себе

Тренер нижегородцев как никто другой готов к плей-офф и уже всё просчитал.

2 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.28. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва 2 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» Нижний Новгород— «Динамо» Москва (02.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 2 марта состоятся четыре первые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Торпедо» вполне могло закончить сезон на втором месте в сводной таблице КХЛ. И рады этому были бы не только поклонники нижегородской команды, но и множество нейтральных болельщиков. Высокоскоростной красивейший хаос-хоккей Игоря Ларионова, казавшийся авантюрой в начале сезона, по-настоящему влюбляет в себя.

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Однако в преддверии плей-офф автозаводцы столкнулись с рядом трудностей. Во-первых, выбыли из строя сразу несколько лидеров, в том числе один из лучших бомбардиров команды Алексей Кручинин. Во-вторых, пропустил несколько матчей из-за болезни Ларионов. Затем добавил проблем трудный календарь.

Три из четырёх последних матчей в регулярке нижегородцы провели на выезде, да ещё и два из них на Востоке. В результате во всёх четырёх они потерпели поражения. Сначала крупно уступили в игре с ЦСКА (3:8). Затем потерпели поражения в матчах с «Северсталью» (2:3), «Авангардом» (3:4 ОТ) и «Трактором» (2:6). Вследствие этого спустились на пятое место в сводной таблице КХЛ.

Готовы ли подопечные Ларионова ко встрече с московским «Динамо»? Трудно сказать наверняка. Впрочем, домашний стадион и поддержка родных болельщиков могут помочь автозаводцам прийти в себя. За 34 встречи дома они потерпели только девять поражений. Меньше лишь у СКА.

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У «Динамо» совсем иной стиль, нежели у «Торпедо». Алексей Кудашов поставил в своей команде строгий системный хоккей. В регулярке он приносил плоды далеко не всегда. За 68 матчей бело-голубые добыли только 38 побед. Также они шесть раз уступили в серии послематчевых буллитов и пять раз в овертайме. Во всех остальных случаях проиграли в основное время.

Неоднократно москвичи выдавали провальные матчи. Во второй половине сезона таковых было предостаточно. За последние 14 встреч в регулярном чемпионате КХЛ бело-голубые добыли только шесть побед. При этом практически все они были одержаны во встречах с явными аутсайдерами.

Также подопечные Кудашова дважды проиграли в овертайме и один раз в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных играх они потерпели поражение в основное время, в частности с «Локомотивом» (0:3) и «Спартаком» (1:2), который подходил к игре с одной победой (во встрече с «Сочи») в восьми матчах.

Вероятно, в плей-офф, где умение удерживать счёт немаловажно, строгий дисциплинированный хоккей Кудашова принесёт больше пользы. В целом у «Динамо» неплохо сбалансирован состав. Плюс полностью восстановился и принял участие в последних матчах в регулярке один из лидеров клуба Эрик О'Делл.

Тем не менее больше верится, что в первой встрече выиграет «Торпедо». Поставить на его победу в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. У бело-голубых столь же молодой, не имеющий опыта игры в плей-офф состав, что и у нижегородцев. Плюс у них имеются некоторые проблемы с выездами. За 34 встречи в гостях москвичи одержали только 16 побед.

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Да и Игорь Ларионов, вероятно, найдёт чем удивить. По ходу сезона Профессор неоднократно проявлял потрясающую гибкость, принимая очень верные решения, которые приносили потрясающие результаты. Наглядные тому примеры — относительно недавние победы нижегородцев во встречах со СКА (2:1 Б) и «Спартаком» (4:3).

Как мы помним, в матче с петербуржцами Ларионов решил оставить в запасе трёх из четырёх лучших бомбардиров своей команды. В игре с красно-белыми тренер и вовсе поставил на тренерский мостик травмированного Кручинина. Всё это благоприятно отразилось на боевом духе команды и принесло результат.

К тому же будет всё, как любит Ларионов — много болельщиков, полные трибуны. Люди стояли в очередях с четырёх утра за билетами на первый матч в серии плей-офф.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва 2 марта 2023 года

У «Динамо» более подходящий для плей-офф стиль, а также немного лучше комплектация состава. На руку ему играет то, что «Торпедо» терпит кадровые потери, а также подходит к плей-офф с поражениями в четырёх последних матчах. Однако первая встреча серии пройдёт на стадионе «Нагорный», что даёт нижегородцам солидное преимущество. Бело-голубые имеют некоторые проблемы с выездами. Не стоит забывать и о гениальности Ларионова. Полагаем, в первом матче его подопечные добудут победу.

Ставка: победа «Торпедо» в матче за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 14.01.

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