ЦСКА — «Северсталь», второй матч. Разин потратит ещё одну попытку

Тренер череповчан сетовал на габариты армейцев и пообещал выпустить крупных хоккеистов, но дело не в этом!

4 марта состоится второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.67, успех череповчан оценён экспертами в 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 4 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА Москва — «Северсталь» Череповец (04.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 4 марта запланированы четыре встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим второму матчу серии между ЦСКА Сергея Фёдорова и «Северсталью» Андрея Разина. Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

ЦСКА разгромил «Северсталь» в первом матче — 5:2. Уступая после первого периода со счётом 0:1, армейцы исправили положение: Виталий Абрамов и Сергей Плотников оформили по дублю, плюс забил Михаил Григоренко.

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Подопечные Сергея Фёдорова изначально в этой паре были фаворитами, второе место на Западе по окончании сезона говорит само за себя, а у Андрея Разина же в регулярном чемпионате снова были проблемы с финансированием. Однако концовку клуб провёл великолепно, одержав победы в 11 из 15 последних матчей и попав в плей-офф.

Многим запомнилась шуточная фраза Андрея Разина, что его команде в плей-офф проще сыграть с ЦСКА. «Северсталь» обыгрывала армейцев в четырёх из пяти последних очных игр. Как раз в последней встрече сезона «сталевары» выиграли на своём льду у ЦСКА (6:4). Однако сезон — это одно дело, а розыгрыш Кубка Гагарина — совсем другое.

Череповчане даже старались подняться выше в Западной конференции, чтобы попасть на соперника слабее, но в итоге не удалось. У ЦСКА единственным минусом можно назвать вратарскую линию — Адам Рейдеборн и Александр Шарыченков отразили 91,2% и 91,8% бросков в регулярном чемпионате. В остальном же команда не имеет проблем.

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Не стоит забывать, что ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина, знает как играть в плей-офф, большинство опытных хоккеистов уже не раз брали трофей. Андрей Разин же со своим молодым составом в прошлом сезоне также прошёл в плей-офф, но его остановило московское «Динамо» — 3-4 в первом раунде.

«Северсталь» тогда проиграла две встречи подряд на льду бело-голубых. Это может повториться, но уже на льду красно-синих. У череповчан в составе нет звёзд уровня ЦСКА, тягаться труднее, но характер у гостей боевой, а мотивация на высоте. Однако у хозяев поддержка трибун и опыт, что является немаловажным фактором.

Плюс отличная результативность в очных играх. В пяти из шести последних игр тотал был больше 4.5 шайбы. Сразу 11 форвардов ЦСКА пробили планку в 10 заброшенных шайб. Гости же не изменяют себе в атакующем хоккее, пусть и с обороной есть проблемы. Второй матч вряд ли станет исключением, соперники не играют в закрытый хоккей.

Мы бы ждали повторения исхода первой встречи, Сергей Фёдоров не отдаст преимущество своего льда, плюс поддержка трибун. У Разина неплохой состав, но пока тягаться в плей-офф трудно, тем более в гостях. Потому попробуем проверить ставку на победу ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35. Соперники на двоих забросили 193 шайбы в 39 играх, что чуть больше 4.5 шайбы за одну встречу.

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После матча Разин дал интервью, в котором был очень недоволен сложившейся ситуацией с интересом к хоккею. Он рассказал, что телеканалам лучше показывать встречи КХЛ, в которых такой плей-офф идёт, а они показывают футбол. Также тренер «Северстали» рассказал, что тяжело противостоять таким мощным игрокам, как Плотников. На этот раз Разин пообещал выпустить хоккеистов крупнее, но поможет ли?

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 4 марта 2023 года

Красно-синие отлично начали серию — с победы дома. Гости старались, боролись, но Сергей Фёдоров сыграл на опыте и классе. Здесь ничего не поделаешь. В прошлом сезоне Андрей Разин начинал так же серию с «Динамо», неужели это повторится с ЦСКА? У хозяев дома есть поддержка и мотивация идти за вторым Кубком подряд. Плюс результативность по сезону и в очных играх радует. Поэтому попробуем победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

Прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь» с коэффициентом 3.10.

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