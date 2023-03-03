«Арсенал» — «Борнмут». Артета верит в Зинченко

Тренер «канониров» похвалил Александра и отметил, что он незаменим для атаки клуба. Без него никак и в этот раз.

4 марта состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Борнмут». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Победа «Борнмута» оценена в 13.5. Заключить пари на ничью предлагается за 6.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» 4 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Арсенал» — «Борнмут» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.38. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Борнмут» (04.03.2023)

Матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» состоится 4 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 18:00 мск. Сможет ли Микель Артета развить успех? Разбираемся вместе.

«Арсенал» продвигался крейсерским ходом в первой половине сезона. В феврале подопечные Артеты потеряли первенство в таблице, но продемонстрировали психологическую устойчивость. Они доказали, что умеют выходить из сложных ситуаций, выдержав своеобразную проверку турнирных амбиций.

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Победы в матчах с «Астон Виллой» (4:2) и «Лестером» (1:0) были добыты за счёт морально-волевых качеств, а с «Эвертоном» (4:0) — «на классе». Они вернули команде уверенность в своих силах. Подкараулив «Ман Сити» на ошибке, «Арсенал» восстановил пятиочковый отрыв.

В последних трёх матчах лондонцы превзошли соперников во всех игровых аспектах и продемонстрировали феноменальную игру в завершающей стадии. Футболисты нанесли 45 ударов, из которых 12 пришлись в створ ворот. Забили девять голов, в четырёх из которых принял участие Габриэл Мартинелли.

Бразильский форвард вновь заиграл на высоком уровне. Леандро Троссард на позиции «ложной девятки» дал ему достаточно пространства для манёвров. Уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что команда из Лондона не прогадала с трансфером бельгийца. Также стоит отметить быструю адаптацию и качественное усиление средней линии за счёт Жоржиньо.

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«Борнмут» с начала сезона не впечатляет результатами. Во время перерыва на ЧМ-2022 у команды сменился владелец. Максим Дёмин продал контрольный пакет акций за £ 120 млн американскому консорциуму во главе с 77-летним Биллом Фоули — владельцем хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс». Однако долгожданные инвестиции в усиление состава от нового руководства не принесли ожидаемого эффекта.

За последние девять туров подопечные Гари О’Нила лишь в двух матчах одержали победы. Две встречи завершились ничейным результатом, а в остальных пяти «вишни» проиграли. Очевидно, дела в клубе совсем плохи, в частности в атаке. Футболисты на этом отрезке забили лишь четыре мяча, при сам клуб пропустил 16 голов, в том числе четыре от «Ман Сити» (1:4).

«Борнмут» — самая слабая в обороне команда АПЛ. В среднем за игру «вишни» пропускают по два мяча. Сможет ли Нето справиться с атакой «Арсенала», демонстрирующей впечатляющие показатели игры в завершающей стадии?

Неудачная серия не выбила лондонцев из колеи. Испанский специалист сумел справиться с кризисом и вернул команду на первое место в турнирной таблице, выиграв в последних трёх матчах с суммарным счётом 9:2. «Канониры» наконец-то адаптировались к отсутствию Жезуса благодаря качественной точечной трансферной кампании.

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Вряд ли преследующий чемпионские цели «Арсенал» допустит осечку в матче с одним из аутсайдеров текущего сезона. Рекомендуем ставку на победу лондонцев через тотал больше 2.5 мяча за 1.80. Артета высказался после разгромной победы во встрече с «Эвертоном» в адрес Зинченко, который сделал точную передачу. Он отметил, что Александр очень важный игрок и он постоянно привносит что-то новое, а ещё непредсказуем в атаке.

Прогноз и ставки на матч 26-го тура АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» 4 марта 2023 года

После побед в трёх матчах подряд лондонцы пребывают на эмоциональном подъёме. «Арсенал» ударно провёл последние две недели, забив девять голов в трёх встречах. «Канониры» в показателе результативности уступают лишь «Ман Сити», и в матче с самой пропускающей командой чемпионата у Габриэла Мартинелли с одноклубниками будет отличная возможность в полной мере реализовать свой атакующий потенциал. Отсюда ставка на победу «Арсенала» через тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

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