«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Кейн вышел на охоту

«Волки» в трудном положении, потому что лондонцы очень мотивированы на этот матч.

4 марта 2023 года состоится матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяет «шпор»: поставить на победу «Вулверхэмптона» можно с коэффициентом 3.35. Победа «Тоттенхэма» оценена в 2.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» 4 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что «Тоттенхэм» одержит победу со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» (04.03.2023)

Игра пройдёт на стадионе «Молине», и хозяева начинают выходные на 15-м месте с 24 очками, в то время как гости находятся на четвёртом месте с 45 очками.

«Вулверхэмптон» приехал на игру после поражения со счётом 0:2 в матче с «Ливерпулем» в Премьер-лиге в среду вечером. «Волки» держались до 73-й минуты, но пропустили, а «Ливерпуль» добавил второй гол через четыре минуты и взял три очка.

Слуцкий: главная проблема Чалова — нестандартное мышление.

Этот результат означает, что «волки» не выиграли ни один из трёх последних матчей, которые прошли в АПЛ. Были поражения дома с «Борнмутом» и на выезде с «Ливерпулем», а также ничья со счётом 1:1 с «Фулхэмом».

Статистика показывает, что «волки» одержали только две победы в последних семи матчах во всех соревнованиях. Эти победы были одержаны в играх с «Ливерпулем» дома в Премьер-лиге и с «Саутгемптоном» на выезде, также в АПЛ.

Домашняя форма в Премьер-лиге показывает, что «Вулверхэмптон» выиграл два из семи последних матчей, проиграв все остальные. Из семи последних домашних матчей лиги «волки» только два раза сохранили ворота сухими.

Джикия призвал отменить Fan ID для похода на матчи РПЛ.

«Шпоры» приехали на стадион «Молине», потерпев поражение в матче с «Шеффилд Юнайтед» – 0:1 в Кубке Англии в среду вечером.

Поражение стало разочаровывающим для «шпор», поскольку ещё одна возможность завоевать трофей упущена. «Шпоры» выиграли два из пяти последних матчей во всех соревнованиях. Эти победы были одержаны дома в матчах с «Вест Хэмом» и «Челси» в АПЛ.

Однако были поражения во встречах с «Лестером» в Премьер-лиге, «Миланом» в Лиге чемпионов и «Шеффилд Юнайтед» в Кубке.

Тенденции показывают, что «шпоры» не побеждали в четырёх из шести последних выездных матчей Премьер-лиги, и играла ставка «обе забьют» в четырёх из шести последних матчей АПЛ на выезде. Также они не побеждали в последних семи выездных встречах с «Вулверхэмптоном» во всех соревнованиях.

Писарский: у меня нет задачи обязательно уехать в Европу.

Мы ожидаем, что в этой игре обе команды найдут свой путь к воротам, но если «шпоры» сыграют в полную силу, то они должны быть слишком хороши для хозяев. Возвращаясь к статистике, поставим на победу «Тоттенхэма» и обе забьют за коэффициент 4.50 по линии «Фонбет». Там же можно получить фрибет 2000 рублей за регистрацию. Он будет доступен в приложении.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и обе забьют за 4.50.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

«Реал» готов заплатить € 220 млн за трансфер Килиана Мбаппе.

Прогноз на матч «Спартак» — «Урал» с коэффициентом 2.60.

Гвардис: ЭСК практически единогласно определил ошибку Иванова.

Прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН» с коэффициентом 3.70.