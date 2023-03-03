«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Унаи Эмери лишился удачи

4 марта 2023 года состоится матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяет хозяев: поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 2.05. Победа «Кристал Пэлас» оценена в 3.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» 4 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.63. Ставки на то, что «Астон Вилла» одержит победу со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» (04.03.2023)

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в таблице АПЛ. «Орлы» сыграли вничью в пяти из шести последних матчей в чемпионате, так как Патрик Виейра не может заставить команду забивать голы и выигрывать матчи.

«Астон Вилла» занимает 11-е место в турнирной таблице и в выходные играет дома. Клуб одержал победу в матче с «Эвертоном» со счётом 2:0 на выезде. Эта победа положила конец трёхматчевой полосе поражений команды Унаи Эмери в Премьер-лиге.

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Победа «Астон Виллы» позволит обойти «Челси», занимающий 10-е место в турнирной таблице. Десять очков отделяют «Астон Виллу» от зоны вылета, и это солидное преимущество.

«Кристал Пэлас» находится всего в шести очках от понижения. «Орлам» приходится оглядываться назад с опаской. Они взяли всего пять очков в последних шести матчах, забив четыре гола и пропустив пять мячей.

«Кристал Пэлас» провалился в трёх последних матчах АПЛ вдали на выезде. В 11 гостевых матчах у «орлов» всего две победы. «Астон Вилла» в последних шести матчах пропустила 12 мячей, а забила 10. Перед встречей с «орлами» «Вилла» потерпела поражения в двух матчах дома. Команда пропустила 19 голов и забила столько же в 12 последних домашних матчах.

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Эмери остался без полузащитника Филиппе Коутиньо из-за травмы бедра. Запасной вратарь Робин Ольсен вряд ли попадёт в состав.

Кошмарный сезон центрального защитника Диего Карлоса продолжается, так как он вряд ли попадёт в состав из-за проблемы с икроножной мышцей. Резервный вратарь Джед Стир тоже выбыл из строя.

У Виейра может вернуться после травмы Уилфрид Заха. Он близок к возвращению после травмы бедра и может сыграть. Ожидается, что Заха покинет «Кристал Пэлас» летом, и «Тоттенхэм» является наиболее вероятным местом для него. Сэм Джонстон выбыл из строя из-за травмы икры. Натан Фергюсон может вернуться в состав после травмы.

В начале этого сезона «Астон Вилла» проиграла «Пэлас» со счётом 1:3 на выезде. Поскольку Эмери стал тренером «Астон Виллы», клуб должен взять минимум очко у находящегося не в форме «Кристал Пэлас». Матч может закончиться со счётом 2:2, и команды поделят очки.

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