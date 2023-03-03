«Атлетико» — «Севилья». Никаких проблем для Диего Симеоне

4 марта 2023 года состоится матч Примеры «Атлетико» — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт небольшое преимущество гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.68. Победа севильцев оценена в 5.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Севилья» 4 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Атлетико» — «Севилья» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.65. Ставки на то, что «Атлетико» выиграет со счётом 1:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Севилья» (04.03.2023)

Проводя не самый удачный сезон, «Севилья» занимает 14-е место, находясь в двух очках от зоны вылета, и на 17 очков отстаёт от «Атлетико».

На противоположном конце турнирной таблицы подопечные Диего Симеоне занимают четвёртое место — два очка от места в Лиге чемпионов и одно очко от «Реала Сосьедад».

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«Атлетико» Мадрид подходит к субботнему матчу с пятиматчевой беспроигрышной серией, одержав три победы и в двух встречах сыграв вничью. В минувшие выходные команда Симеоне не удержала ничью с «Реалом» со счётом 1:1, несмотря на то что владела мячом всего 38% времени, и нанесла всего один удар в створ ворот.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то «Атлетико» проиграл только в пяти из 23 матчей Ла Лиги в этом сезоне, одержав победу в 12 встречах и шесть раз сыграв вничью.

Стоит также отметить, что только возглавляющая таблицу «Барселона» пропустила меньше голов, чем «Атлетико» — 18 в этом сезоне, а Ян Облак сохранил ворота сухими в 9 из 21 матча.

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Между тем «Севилья» неудачно начала сезон-2022/2023, выиграв только в двух из 15 первых матчей в чемпионате. Несмотря на то что с тех пор она улучшила свою игру — одержала четыре победы в восьми матчах Ла Лиги — она всё ещё находится под угрозой вылета.

Учитывая, что в прошлом сезоне «Севилья» заняла четвёртое место в Ла Лиге, отстав на одно очко от «Атлетико», безумием является тот факт, что клуб находится в двух очках от зоны вылета. Тем не менее в этом сезоне ему удалось выиграть только в 6 из 23 встреч в лиге, что означает заметный спад.

«Севилья» выиграла только в 2 из 12 последних очных матчей с «Атлетико», потерпев при этом пять поражений.

Стоит также отметить, что «Атлетико» сохранил ворота в неприкосновенности в трёх из четырёх последних матчей с «Севильей», которые закончились победой мадридцев.

Учитывая 17-очковую пропасть между «Атлетико» и «Севильей», претендент на место в Лиге чемпионов должен одержать комфортную победу в матче с борцами за выбывание.

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Наш прогноз на то, что «Атлетико» забьёт более 1.5 мяча и одержит победу. Ставка на победу мадридцев и тотал больше 1.5 мяча принимается в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.15. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей в приложении.

Ставка: победа «Атлетико» и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 2.15.

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