«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Мысли о мести «Наполи» не дают покоя

На носу ответная встреча в Лиге чемпионов, а значит, стоит поберечь силы!

5 марта 2023 года состоится матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «Вольфсбурга» можно с коэффициентом 2.40. Победа «Айнтрахта» оценена в 2.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт» 5 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Вольфсбург» — «Айнтрахт» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что «Вольфсбург» выиграет со счётом 2:1, принимаются за 9.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Айнтрахт» (05.03.2023)

Это одна из самых важных игр сезона для «Вольфсбурга» и франкфуртского «Айнтрахта», поскольку эти две команды встречаются на «Фольксваген-Арене», находясь рядом друг с другом в таблице и после недавнего спада формы в Бундеслиге.

Эта игра — лучший шанс для «Вольфсбурга» вернуться на европейские позиции, так как франкфуртцы потеряли форму и подходят к этому матчу вне гонки за титул, в которой находились всего несколько недель назад.

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После 22 сыгранных матчей «Вольфсбург» отстаёт от идущего на шестом месте «Айнтрахта» на пять очков и теперь может приблизиться на расстояние пяти очков к месту в Лиге Европы.

С другой стороны, «волки» в этом сезоне выиграли только в девяти матчах и проиграли в семи, но они подходят к этой встрече с фантастической разницей мячей. Клуб пропустил всего 29 голов, меньше только те, кто входит в четвёрку сильнейших, а «Вольфсбург» забил на пять мячей больше (40), чем «Унион», занимающий третье место.

Победа здесь просто необходима команде Нико Ковача, если он хочет стать свидетелем возвращения своей команды на европейские позиции. В прошлом туре его подопечные добыли фантастические три очка на выезде в матче с «Кёльном», когда Янник Герардт забил всего через четыре минуты, а Максимилиан Арнольд забил во втором тайме с пенальти.

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До этого команда, занявшая седьмое место, уступила «Лейпцигу» со счётом 0:3, сыграла вничью 0:0 с «Шальке», а также проиграла «Баварии» со счётом 2:4, одержав всего одну победу в феврале.

Что касается Франкфурта, то он подходит к этой игре с поражением со счётом 1:2 в матче с «Лейпцигом» и поражением в игре с «Наполи» в Лиге чемпионов. Последняя победа франкфуртского клуба была одержана во встрече с бременским «Вердером» со счётом 2:0.

Команда Оливера Гласнера отстаёт от «Баварии» на восемь очков. Клуб также отстаёт на четыре очка от «Лейпцига», занимающего четвёртое место, хотя победа в этой встрече вернёт «Айнтрахт» в борьбу за Лигу чемпионов.

Форма каждой из сторон вносит сложности в прогноз. Несмотря на количество набранных очков, по разнице мячей их разделяет не так много, поэтому прогнозируем ничью и тотал более 2.5 голов. Не стоит упускать возможность получить фрибет 2000 рублей от «Фонбет». Его получит каждый, кто зарегистрируется.

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Стоит отметить, что все мысли «Айнтрахта» сейчас о предстоящем матче с «Наполи» в Лиге чемпионов. Тренер клуба всё ещё верит в то, что сможет переломить ход серии.

Ставка: ничья и тотал больше 2.5 мяча за 8.50.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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