«Динамо» Мн — СКА, третий матч. Ротенберг берёт пример с лучших

5 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Минск — СКА. Начало встречи — в 17:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.88, успех минчан оценён экспертами в 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Минск — СКА 5 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте можно за 11.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» Минск — СКА Санкт-Петербург (05.03.2023)

5 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим третьей игре между минским «Динамо» и СКА, которая пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси. Первое вбрасывание состоится в 17:10 мск. Счёт в серии равный 1-1.

СКА во второй домашней игре обыграл «Динамо» (5:2). После встречи Роман Ротенберг рассказал, что использует методики дзюдо. Берёт пример с лучших, используя сильные стороны соперника против него. Армейцы отлично начали встречу, забросив три шайбы, но после игра прошла в равенстве. Однако задел в три шайбы оказался достаточным для победы.

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После встречи Крэйг Вудкрофт высказался о том, что состав провалил первый период, хотя и ждал быстрое начало со стороны хозяев, но не сумел сдержать натиск. Удача была в этой встрече на стороне хозяев, но у минчан есть свой рецепт победы, тем более что третий матч пройдёт в Минске, где поддержка трибун обеспечена.

У Романа Ротенберга большая лавка и достаточно звёздных игроков, Никита Гусев и Никита Камалов во второй встрече отметились двумя ассистами, Игорь Ожиганов забросил шайбу и отдал передачу. У минчан же в составе достаточно легионеров из Канады, например, Ник Меркли был лучшим снайпером клуба в регулярке с 20 шайбами в 67 играх. Лучший бомбардир — Райан Спунер с 47 очками в 64 встречах.

Вспоминается прошлый розыгрыш Кубка Гагарина, в котором СКА без проблем одержал победу в матче с минчанами в четырёх встречах и прошёл дальше. Сейчас белорусский клуб выглядит конкурентнее. Ведь ещё недавно выступление «Динамо» в плей-офф было под большим вопросом, дальше будет ещё интереснее!

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Однако регулярный чемпионат это одно, а розыгрыш Кубка Гагарина совсем другое, сенсации здесь сродни норме. Пусть и хозяева в этом сезоне дважды дома уступили подопечным Ротенберга, но мотивации у них полно, сил тоже. Возвращаться при счёте 1-3 в Санкт-Петербург весьма опасно. Это понимают все, так что на своём льду «зубры» будут выкладываться полностью.

Поддержка у минчан обещает быть огненной, 15-тысячная арена наверняка будет заполнена целиком. Конечно, фаворитами в этой паре будут гости, у которых звёзд больше и стабильное выступление по ходу сезона, но сбрасывать со счетов хозяев не стоит.

Вряд ли матч закончится в основное время, ведь соперники поняли тактику друг друга. Скорее, снова мы бы ждали матч на встречных курсах. Плюс уже две встречи соперники играют с высоким тоталом — 17 шайб на двоих за две встречи! Забивать есть кому.

Мы бы сейчас не стали выделять фаворита в матче, потому что соперники могут играть в равный хоккей. Зато в результативной встрече сомневаться не приходится. Потому попробуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.90. Оба клуба мотивированы, серия начинается заново, но пока проверим менее рискованный вариант на тотал больше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 5 марта 2023 года

СКА благодаря быстрому старту во втором матче восстановил равновесие сил в серии, но теперь предстоит переезд в Минск, где у хозяев будет огненная поддержка трибун. Однако за два матча соперники показали, что могут играть в равный хоккей, есть ли ещё козыри у команд — пока неясно. Хозяева постараются продвигать свой хоккей дома, но СКА с опытом. Зато проблем нет с результативностью. Забивать есть кому, потому перестрахуемся ставкой на тотал больше.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.

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