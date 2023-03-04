«Лион» — «Лорьян». Ловрен не жалеет о переезде

Экс-футболист «Зенита» попал в хорошую атмосферу, и его команда вновь близка к победе.

5 марта 2023 года состоится матч Лиги 1 «Лион» — «Лорьян». Начало игры — в 19:05 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «Лиона» можно с коэффициентом 1.53. Шансы «Лорьяна» оценены в 5.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лион» — «Лорьян» 5 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Лион» — «Лорьян» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.15. Ставки на то, что «Лион» выиграет со счётом 2:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Лион» — «Лорьян» (05.03.2023)

Перед воскресным матчем на стадионе «Групама» «Лион», занимающий девятое место в турнирной таблице Лиги 1, отстаёт от восьмого места «Лорьяна» на одно очко. Хозяева находятся в хорошей форме, пять из шести последних матчей завершились без поражений.

«Лорьян» в последнее время был непоследователен: только два из шести последних матчей завершились победами. Клуб набрал всего семь очков в последних шести матчах Лиги 1, забив семь голов и пропустив столько же.

Юран: скоро вернусь в РПЛ.

Однако «Лорьян» стремится одержать вторую победу подряд над «Лионом». В ответном матче в Лиге 1 команда дома обыграла «Лион» со счётом 3:1.

Энцо Ле Фе открыл счёт на шестой минуте, но Александр Ляказетт из «Лиона» сравнял счёт незадолго до получасовой отметки. Теремас Моффи восстановил преимущество «Лорьяна» на 33-й минуте, а Данго Уаттара поставил точку в матче в начале второго тайма.

«Лион» не обыгрывал «Лорьян» в двух последних матчах на стадионе «Групама». Однако футболисты будут надеяться, что преимущество домашнего поля сыграет важную роль в воскресном матче.

«Спартак» может разорвать контракт с Промесом в одностороннем порядке.

«Лион» не очень хорошо играет дома, но на стадионе «Групама» у него есть рекорд: шесть побед, три ничейных результата и три поражения. «Лорьян» имеет трёхматчевую полосу неудач на выезде. После сильного начала сезона «Лорьян» снова опустился на привычный уровень.

Блан может остаться без нескольких игроков. Полузащитник Тьягу Мендеш под вопросом из-за травмы паха, а защитник Жером Боатенг может пропустить игру из-за проблем с физической формой. Полузащитник Уссем Ауар находится под вопросом после повреждения. Ляказетт получил травму бедра и пропустит матч. Защитник Мало Гюсто также под вопросом после растяжения подколенного сухожилия.

Тренер «Лорьяна» Режис Ле Брис в воскресном матче обойдётся без двух игроков. Вратарь Ивон Мвого выбыл из-за травмы сухожилия. У защитника Жульена Лапорта травма колена, и он не сможет играть до апреля.

Форма «Лиона» должна подтвердиться в воскресенье дома с «Лорьяном». У «львов» могут быть травмированы некоторые ключевые игроки, но они должны выиграть минимум со счётом 2:0 в основное время. «Лорьян» из-за своей текущей ситуации проиграет в девятый раз в этом сезоне в Лиге 1.

Предлагаем поставить на победу «Лиона» с форой (-1.5) за коэффициент 2.50 по линии «Фонбет». Там же всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. Поставить его можно через приложение на этот матч или любое другое событие.

Ставка: победа «Лиона» с форой (-1.5) за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

Булыкин: «Спартак» и ЦСКА способны на сенсацию.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Торпедо» с коэффициентом 2.30.

Головин: это мой лучший сезон за всё время в «Монако».

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 3.40.