«Брентфорд» — «Фулхэм». Дерби Западного Лондона разочарует многих

Даже в таких принципиальных матчах не всегда бывает весело.

6 марта 2023 года состоится матч АПЛ «Брентфорд» — «Фулхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «Брентфорда» можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Фулхэма» оценены в 3.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Фулхэм» 6 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что встреча «Брентфорд» — «Фулхэм» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.90. Ставки на то, что будет ничья со счётом 1:1, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Фулхэм» (06.03.2023)

Лондонские соперники «Брентфорд» и «Фулхэм» завершат 26-й тур сезона Премьер-лиги, когда сойдутся на стадионе «Энтони Тейлор» в понедельник вечером.

Соседей разделяют всего четыре очка в таблице АПЛ, причём «Фулхэм», занимающий седьмое место, опережает «Брентфорд», занимающий девятое место.

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Смогут ли «дачники» в понедельник подтвердить свои амбиции на попадание в зону еврокубков или «пчёлы» сократят отставание? Пришло время взглянуть на обе стороны.

Начнём с анализа хозяев, «Брентфорда», который в понедельник сыграл вничью со счётом 1:1 с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». В результате команда Томаса Франка избежала поражений в каждом из 11 последних матчей АПЛ, одержав победы в пяти встречах и в шести сыграв вничью.

Если взглянуть на картину в целом, то «пчёлы» уступили всего в 4 из 23 матчей АПЛ в этом сезоне, то есть реже проигрывали только «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». С одним поражением в 14 предыдущих матчах Премьер-лиги «Брентфорд» будет уверен, что сможет избежать неудачи в понедельник, независимо от положения «Фулхэма» в таблице.

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Что касается «дачников», то они забронировали себе место в четвертьфинале Кубка Англии, выиграв во встрече с «Лидс» со счётом 2:0. Таким образом, «Фулхэм» подходит к матчу, имея семиматчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях, причём четыре победы были одержаны в пяти последних встречах.

Стоит также отметить, что подопечные Марко Силвы проиграли только в 2 из 14 последних матчей во всех соревнованиях, одержав за это время девять побед и трижды сыграв вничью. Кроме того, «Фулхэм» проиграл только в одной из семи последних выездных встреч. Шансов одержать победу в игре с «Брентфордом» достаточно.

В последних восьми встречах между командами было зафиксировано три малорезультативные ничьи, поэтому шансы на ничейный результат в понедельник довольно высоки.

Фулхэм в понедельник будет играть без отстранённого Жоау Пальиньи, а Нескенс Кебано и Лейвин Курзава травмированы.

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В этом сезоне ни одна команда не сыграла вничью чаще, чем «Брентфорд» — 11 раз, поэтому матч в понедельник, скорее всего, станет напряжённой игрой двух равных команд.

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