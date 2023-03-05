«Сассуоло» — «Кремонезе». Эмоции от первой победы в сезоне быстро утихнут

Гости в последней встрече обыграли «Рому», но радость не может длиться бесконечно.

6 марта 2023 года состоится матч Серии А «Сассуоло» — «Кремонезе». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «Сассуоло» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «Кремонезе» оценены в 4.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сассуоло» — «Кремонезе» 6 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Сассуоло» — «Кремонезе» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.92. Ставки на то, что будет ничья со счётом 1:1, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Кремонезе» (06.03.2023)

Предпоследний матч выходных в итальянской Серии А состоится 6 марта, когда «Сассуоло» встретится с «Кремонезе». Хозяева начинают выходные на 14-м месте с 27 очками, в то время как гости находятся на 19-м месте с 12 очками.

«Сассуоло» приедет на матч, обыграв на выезде «Лечче» со счётом 1:0 в минувшие выходные в Серии А. Единственный гол в игре был забит на 65-й минуте, и победа позволила «Сассуоло» увеличить разрыв до зоны понижения в 10 очков.

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Победа в игре с «Лечче» стала для «Сассуоло» первой за три последние встречи: до этого клуб сыграл вничью с «Удинезе» (2:2) и проиграл в матче с «Наполи» (0:2) дома. В последнее время «Сассуоло» с трудом даются очки. Клуб не побеждал в пяти из шести последних матчей Серии А.

Однако домашняя форма «Сассуоло» показывает, что команда проиграла в трёх из четырёх последних матчей и одержала всего одну победу в пяти последних домашних встречах Серии А.

Тенденции указывают на то, что в последних трёх домашних матчах «Сассуоло» в Серии А было забито менее 2.5 мяча, а чёрно-зелёные забивали не более одного гола в каждом из последних пяти матчей лиги на своём поле.

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«Кремонезе» отправляется на выезд, одержав отличную домашнюю победу в матче с «Ромой» со счётом 2:1 на прошлой неделе в Серии А. Открыв счёт на 17-й минуте, «Кремонезе», казалось, лишился знаменитой победы, когда «Рома» сравняла счёт за 19 минут до конца матча. Однако на 83-й минуте клуб забил во второй раз и одержал первую победу в сезоне.

Победа во встрече с «Ромой» означает, что «Кремонезе» не проигрывает в двух последних матчах Серии А. Тем не менее клуб одержал победу только в одной из последних 20 игр Серии А, что является крайне низким показателем.

Тенденции показывают, что «Кремонезе» пропустил два или более мяча в шести из последних семи выездных матчей Серии А. Он сам не смог забить в ворота соперника в трёх из пяти последних выездных встреч лиги.

«Сассуоло» остался без нападающего Доменико Берарди, который дисквалифицирован. Йереми Тольян под вопросом из-за травмы подколенного сухожилия.

«Кремонезе» остался без отстранённого защитника Алекса Феррари, но он единственный игрок, который, скорее всего, будет отсутствовать в составе гостей.

«Кремонезе» будет воодушевлён после первой победы в сезоне, но эта игра может вернуть его на землю. Благодаря победам в матчах с «Миланом» и «Аталантой» у «Сассуоло» должно быть достаточно сил, чтобы выиграть в этой встрече, сохранив при этом ворота сухими.

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