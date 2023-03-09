ЦСКА — «Северсталь», пятый матч. Разин не найдёт оправданий

10 марта состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.52, успех череповчан оценён экспертами в 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 10 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА Москва — «Северсталь» Череповец (10.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 10 марта запланированы четыре встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим пятому матчу серии между ЦСКА и «Северсталью». Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 2-2.

В последней встрече на льду череповчан ЦСКА крупно обыграл соперника (9:3), забросив четыре шайбы уже в первом периоде. Хозяева ответили лишь во втором периоде голом Робина Пресса, пропустив ещё две шайбы в свои ворота. В третьем периоде гости забросили три шайбы, на что «Северсталь» ответила голами Руслана Абросимова и Егора Морозова.

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У ЦСКА дублем отметился Тахир Мингачёв, Антон Слепышев также оформил дубль и отдал передачу. Никита Нестеров же отметился ассистентским хет-триком. Армейцев было не остановить, даже три вратаря «Северстали» оказались бессильны. Это первый случай в истории КХЛ, когда сразу три голкипера выходили на лёд от одной команды Артём Назаркин стал первым резервным вратарём, сыгравшим в плей-офф.

Сюрпризы в этой серии не прекращаются, от этого всё интереснее, благодаря победе ЦСКА восстановил равновесие в серии. Команда вернула себе уверенность и готова продолжать двигаться в том же направлении.

Гости прекрасно понимают положение дел, пятый матч будет иметь весомое значение в серии. Увы, Андрей Разин в послематчевом интервью раздосадован, что череповецкие дамы остались без подарка, но шоу получилось. Плюс сразу у двух основных голкиперов микротравмы, почему и был задействован Артём Назаркин.

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Всё это не очень хорошие новости, ведь в двух последних матчах Александр Самонов был главной силой, что останавливала грозную машину Сергея Фёдорова. Он совершил 92 сейва за две игры, весьма много, но в четвёртой встрече удача была на стороне гостей. Такое положение дел только на руку хозяевам.

«Сталевары» продолжат биться, несмотря ни на что, однако Сергей Фёдоров прямолинейно напомнил, кто является действующим обладателем Кубка Гагарина. Плюс потери во вратарской линии для гостей могут иметь колоссальное значение — четвёртый матч тому доказательство. Пусть даже «Северсталь» в регулярке трижды обыгрывала ЦСКА в четырёх встречах.

У красно-синих хватает глубины состава, чтобы вовремя среагировать на любые изменения в игре. У гостей, к сожалению, нет такого количества опытных спортсменов, но есть характер и желание.

В Москве на стороне ЦСКА будет поддержка трибун, и поэтому они бесспорно идут фаворитами. Однако не стоит забывать о сенсациях, которые уже записала на свой счёт «Северсталь». Многие думали, что армейцы обыграют череповчан в серии всухую, но не тут-то было! У подопечных Разина мотивация, с которой не поспоришь.

В Москве фаворитами будут по праву хозяева, ведь они не имеют проблем и показали свой класс в Череповце, дома должны продолжить. Проверим ставку на победу ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 10 марта 2023 года

«Сталевары» провалили четвёртый матч серии, и даже три вратаря не смогли спасти ситуацию. Смогут ли они справиться с эмоциями после поражения? Если вратари опять будут не в форме, то можно рассчитывать на схожий итог. У красно-синих же проблем нет, а результативность в последних играх радует. Потому проверим победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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