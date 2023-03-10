«Наполи» — «Аталанта». Кварацхелия убьёт интригу

Не стоит и сомневаться в способностях Хвичи и решимости победить.

11 марта состоится матч 26-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение неаполитанцам. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Аталанты» оценены в 5.20. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Аталанта» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта» (11.03.2023)

Матч 26-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта» состоится 11 марта в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Андреа Коломбо в 20:00 мск даст стартовый свисток.

Поражение в матче с «Лацио» (0:1) стало ложкой дёгтя в безупречной статистике «Наполи» за три месяца. Неаполитанцы выиграли восемь из девяти последних матчей в Серии А с суммарным счётом 21:2, и это при том, что в соперниках были не только команды из нижней половины таблицы, но также «Ювентус» (5:1) и «Рома» (2:1).

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Поражение во встрече с римским клубом стало вторым для команды Лучано Спаллетти в чемпионате. Ранее огорчить «Наполи» удалось «Интеру» (0:1) — сразу после декабрьской паузы. Отрыв от ближайшего преследователя остался на уровне 15 очков.

«Наполи» пребывает в отличном игровом тонусе. Команда демонстрирует яркую игру в атаке благодаря феноменальной синергии тандема Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии.

Нигерийский нападающий в текущем розыгрыше Серии А забил 19 голов. Мячом в ворота «Эмполи» (2:0) он обновил рекорд «Наполи» по продолжительности голевой серии и стал вторым в рейтинге самых молодых игроков Серии А после Роберто Муцци, которым удалось отметиться в восьми матчах чемпионата подряд.

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Его коллега по атаке Хвича Кварацхелия проводит не менее яркий сезон. Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива», по мнению Осимхена, в ближайшем будущем может выиграть «Золотой мяч». На текущий момент он занимает второе место в чемпионате по системе «гол+пас». На счету грузинского полузащитника девять результативных передач (лучший показатель в Серии А) и 10 голов.

Руководство «Наполи» не может нарадоваться результативностью лидеров, но не отбрасывает варианты смены их прописки. Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис отмечает, что от некоторых предложений будет невозможно отказаться.

Спортивные СМИ сообщают об интересе «Челси» к нигерийскому нападающему. Тодд Боули готов вдвое увеличить ему зарплату и удовлетворить трансферный запрос «Наполи» в € 120 млн. Хвича Кварацхелия привлёк внимание мадридского «Реала», но президент неаполитанцев не намерен его отпускать менее чем за € 100 млн.

Бергамаски в начале календарного года были очень результативны. За стартовые пять матчей Серии А они забили 17 голов, крупно обыграв «Салернитану» (8:2) и сыграв вничью с «Ювентусом» (3:3), чем существенно подняли планку ожиданий. Однако эти результаты оказались лишь временной вспышкой.

В последних 13 турах чемпионата Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали только четыре победы. Три встречи завершились вничью. Из-за неудач «Аталанта» оказалась на шестой строчке в турнирной таблице.

Команда здорово захандрила. В последних шести официальных матчах забито лишь три гола. При таких вводных непонятно, за счёт чего гости смогут справиться с одной из лучших защитных линий среди клубов топ-5 чемпионатов Старого Света. Напомним, лишь «Барселона» демонстрирует более надёжную игру в обороне — пропустила восемь мячей в 24 матчах Примеры.

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«Наполи» находится в отличной игровой форме. Лидеры атаки радуют результативностью и с каждым матчем доказывают, что готовы на новые голевые подвиги. В последних 19 официальных матчах в родных стенах неаполитанцы проиграли лишь раз — «Лацио» (0:1). Три игры завершились ничейным результатом. Учитывая ужасную форму гостей, мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Наполи» с форой (-1) за 2.05.

Прогноз и ставки на матч 26-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта» 11 марта 2023 года

«Наполи» превосходит соперника во всех игровых аспектах. Лидеры атаки на пике формы и не устают радовать результативной игрой. Команда Лучано Спаллетти набрала крейсерский ход. Семь из восьми последних официальных матчей завершились победой «партенопейцев», причём в шести матчах неаполитанцы побеждали с разницей в два мяча и больше. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Наполи» с форой (-1) за 2.05.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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