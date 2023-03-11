ЦСКА — «Крылья Советов». Писарский будет уважителен к Акинфееву

Совсем скоро командам предстоит столкнуться в полуфинале Кубка России. Надо изучить друг друга, поэтому много голов не ждём.

12 марта состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех самарцев оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 12 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (12.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 12 марта запланированы четыре встречи. В одной из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померяются силами местный ЦСКА и «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главный судья — Кирилл Левников.

ЦСКА этой зимой скромно проявил себя на трансферном рынке. Он приобрёл только одного новичка — Илью Агапова. При этом молодой защитник не провёл за новый клуб ещё ни одного матча. Всё это довольно странно, ведь в первой половине сезона у армейцев нередко возникали проблемы с реализацией моментов.

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Точечное усиление москвичам в линию атаки, пожалуй, не помешало бы. За 18 туров в РПЛ они забили 30 мячей. Очень мало, учитывая сколько потенциально голевых моментов подопечные Федотова создали. Немалую их часть упустил и Фёдор Чалов, забивший 10 мячей в 18 турах.

Возобновили сезон армейцы хорошо. Они обыграли «Краснодар» (3:1 по сумме двух матчей) в Кубке России. Вот только после этого москвичи потерпели поражение во встрече последнего тура РПЛ с «Сочи» (0:2). Они нанесли 12 ударов по воротам соперника, но лишь три из них угодили в створ. Также был отменённый из-за офсайда гол Мойзеса.

На фоне неудачи пошли слухи о том, что в ЦСКА может вернуться Юсуф Языджи. Однако агент футболиста отметил, что трансфер может состояться только летом. На наш взгляд, турецкий полузащитник точно не был бы лишним. Он очень быстро адаптировался к ритму чемпионата России и стал одним из лидеров клуба. При Федотове он, вероятно, заиграл бы ещё лучше.

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«Крылья Советов», в свою очередь, этой зимой пережили ряд важных изменений. Они продали в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Взамен приобрели Владимира Писарского, Александра Зуева, Николая Рассказова и Бенхамина Гарре. Новобранцы очень быстро привыкли к требованиям Игоря Осинькина.

Обновлённые «Крылья Советов» с ходу добыли путёвку в полуфинал Кубка России (Путь РПЛ), обыграв московское «Динамо» (3:2 по сумме двух матчей). Все три мяча забили новички самарской команды. Два мяча записал на свой счёт Писарский. Один забил Зуев с передачи Рассказова.

Затем подопечным Осинькина вновь пришлось столкнуться с «Динамо», но уже в чемпионате России. Большую часть встречи они смотрелись предпочтительнее соперника. Самарцы очень остро контратаковали, регулярно создавая моменты. Они нанесли целых 13 ударов, восемь из которых пришлись в створ.

Однако забить «Крыльям Советов» так и не удалось. Более того, они пропустили очень обидный гол в компенсированное ко второму тайму время. В послематчевом интервью Осинькин отметил, что у его подопечных давно не было опыта такого большого количества игр с одной командой на определённом этапе. Тренер подчеркнул, что футболисты были полностью выхолощены, в том числе эмоционально.

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Стоит отметить, что у самарцев в первой половине сезона также регулярно возникали проблемы с реализацией моментов. За 18 туров они забили только 20 мячей. Впрочем, и сами пропустили немного — 26. Несмотря на возраст, молодой голкипер «Крыльев» Иван Ломаев неоднократно демонстрировал качественную игру и надёжность.

У ЦСКА тоже очень надёжный вратарь. Опытный Игорь Акинфеев далеко не первый год успешно защищает ворота армейцев. Благодаря его стараниям за 18 туров москвичи пропустили лишь 20 мячей. Меньше только у лидирующего «Зенита». Сдаётся, в предстоящем матче забитых мячей будет немного. В четырёх из пяти последних очных встреч сыграл низ по голам.

Предлагаем проверить ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.96. Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Обе команды продемонстрировали после перерыва неплохой по качеству футбол и прошли в следующую стадию Кубка России. Кстати, в ближайшем будущем им предстоит столкнуться в полуфинале турнира. Федотов и Осинькин наверняка приберегут козыри на будущее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 12 марта 2023 года

Обе команды испытывают серьёзные проблемы с реализацией моментов. ЦСКА не сумел забить ни единого мяча в последних двух матчах во всех турнирах. «Крылья Советов» за этот же период отметились только одним голом. При этом у них полный порядок в защите и надёжные голкиперы. Сдаётся, встреча получится нерезультативной. История пяти последних очных встреч и близость столкновений в Кубке России свидетельствуют только в пользу данного исхода.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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