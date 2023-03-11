«МЮ» — «Саутгемптон». Эрик тен Хаг смывает пятно позора

12 марта состоится матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «святых» оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Саутгемптон» 12 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (12.03.2023)

На фоне плей-офф еврокубковых турниров не будем забывать и о внутренних аренах. В английской Премьер-лиге на 12 марта запланированы четыре встречи 27-го тура. В самой ранней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере местный «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

За последние 12 туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел только два поражения — во встречах с лидирующим «Арсеналом» (2:3) и «Ливерпулем» (0:7). Также он два раза сыграл вничью. Во всех остальных матчах одержал победы, порадовав своих болельщиков отменным комбинационным футболом и результативностью.

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Выбивается из логики только встреча с «Ливерпулем». Поражение стало самым крупным для «красных дьяволов» за последние 92 года и худшим в истории клуба в чемпионате Англии. У мерсисайдцев забивалось абсолютно всё. Из восьми попаданий в створ Давиду де Хеа удалось отразить только один удар.

По некоторой информации, Эрик тен Хаг устроил разнос своим подопечным. Сообщается, что он заставил игроков смотреть нарезки встречи с «Ливерпулем». Тем самым голландскому специалисту удалось мотивировать своих подопечных. После этого они разгромили «Бетис» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, манкунианцы забили два и более голов в 15 встречах подряд на домашнем стадионе впервые с 2000 года. Открыл счёт Маркус Рашфорд. Гол стал для него 26-м в составе «Манчестер Юнайтед» в 41 матче во всех официальных турнирах в этом сезоне. 25-летний форвард пребывает на пике формы. Впрочем, как и вся команда.

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«Саутгемптон», в свою очередь, за последние 12 туров в чемпионате Англии одержал только три победы — во встречах с располагающимся в зоне вылета «Эвертоном», нестабильным «Челси» и «Лестером» (во всех трёх случаях 0:1). Во всех остальных матчах он потерпел поражения и очень много пропустил.

За этот период времени «святые» пропустили целых 22 мяча. Сами забили только девять. Стоит отметить, что недавно они пережили смену главного тренера. На должность до конца сезона был назначен испанец Рубен Селлес. Под его руководством команда провела пока только три матча.

Сначала «Саутгемптон» уступил во встрече с «Лидсом» (0:1). Затем он вылетел из Кубка Англии, потерпев поражение во встрече со скромным «Гримсби Таун» (1:2). И только после этого красно-белые одержали победу во встрече с «Лестером» (1:0) на домашнем стадионе.

В результате «святые» поднялись на предпоследнее место в турнирной таблице. Вот только это не вызывает большого энтузиазма. Вряд ли им удастся хотя бы навязать борьбу пребывающему на подъёме «Манчестер Юнайтед». Наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

«Красные дьяволы» сделали выводы из сокрушительного поражения во встрече с «Ливерпулем». Они идеально отреагировали на неудачу, разгромив располагающийся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании «Бетис». Скорее всего, дальше подопечные Эрика тен Хага продолжат в том же духе.

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За 25 туров в АПЛ манкунианцы забили 41 мяч. Как мы уже отметили ранее, на домашнем стадионе у них редко возникают проблемы с результативностью. В конце концов, «красным дьяволам» недавно удалось выиграть Кубок лиги Англии, а также выбить из Лиги Европы «Барселону». Спада не предвидится.

Прогноз и ставки на матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 12 марта 2023 года

«Манчестер Юнайтед» быстро реабилитировался после крупного поражения во встрече с «Ливерпулем», разгромив «Бетис». На «Олд Траффорд» он наверняка одержит результативную победу во встрече с «Саутгемптоном», проигравшим даже клубу из четвёртой по силе лиги Англии. «Святые» очень много пропускают и располагаются в самом низу турнирной таблицы. Они являются одними из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. Смена главного тренера пока что не предвещает ничего хорошего.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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