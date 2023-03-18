«Лацио» — «Рома». Моуринью в эйфории от Лиги Европы

19 марта 2023 года состоится матч Серии А «Лацио» — «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» не может определиться с фаворитом: поставить на победу «орлят» можно с коэффициентом 2.80. Шансы «волков» оценены в 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.05.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Рома» 19 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Лацио» — «Рома» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.53. Ставки на то, что будет ничья со счётом 1:1, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Рома» (19.03.2023)

Предпоследним матчем выходных в итальянской Серии А станет грандиозное дерби между «Лацио» и «Ромой» на «Олимпико». Игра состоится 19 марта, и хозяева начинают выходные на третьем месте с 49 очками, в то время как «гости» находятся на пятой строчке с 47 очками.

«Лацио» подходит к матчу после поражения со счётом 1:2 в Лиге Европы. Голландский клуб выиграл и первый матч с точно таким же счётом в Риме. Этот результат означает, что клуб не победил ни в одной из своих последних трёх встреч во всех соревнованиях. Это два поражения в Лиге Европы с АЗ и ничья 0:0 с «Болоньей» в Серии А.

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Однако в Серии А «Лацио» не знает поражений в последних четырёх встречах и выиграл три из них. Победы были одержаны в матчах с «Салернитаной» и «Наполи» на выезде, а также с «Сампдорией» дома.

Статистика показывает, что «Лацио» сохранил ворота сухими во всех своих последних четырёх встречах Серии А, а в последних семи матчах с его участием было забито менее 2.5 мяча.

«Рома» в этом матче выступает в качестве гостевой команды, но не выезжает на игру. В четверг вечером она выступала в Лиге Европы и сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0) в Испании. Выиграв домашний матч со счётом 2:0, команда вышла в четвертьфинал. «Волки» остались непобеждёнными в трёх из четырёх последних матчей во всех соревнованиях.

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Помимо ничьей с «Реалом Сосьедад» в четверг, «Рома» выиграла дома у него же в первой встрече и у «Ювентуса». Тенденции показывают, что «волки» победили в двух из пяти последних матчей в Серии А и только в одной из шести последних выездных игр в Серии А. В четырёх из шести последних встреч «Ромы» в чемпионате Италии было забито менее 2.5 мяча.

«Лацио» обойдётся без отстранённого полузащитника Матиаса Весино и травмированного нападающего Иммобиле.

«Рома» не может рассчитывать на Мараша Кумбулу, который отстранён от игры, и на травмированного Олу Сольбаккена.

Римское дерби — это всегда большая игра, а с дополнительным стимулом в виде попадания в четвёрку сильнейших это будет особенное событие.

Болельщики, желающие увидеть много голов, могут быть немного разочарованы, и мы ожидаем увидеть менее 2.5 мяча. Тем не менее это будет напряжённый матч, в котором мало что будет разделять команды, и игра может закончиться в равной борьбе. Предлагаем сделать ставку на то, что «Лацио» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.13 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Лацио» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

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