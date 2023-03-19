«Миннесота» — «Вашингтон». У Овечкина много переживаний

Александр пропустил тренировку перед этой игрой, а команда также далека от плей-офф.

19 марта 2023 года состоится матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «Уайлд» можно с коэффициентом 2.05. Шансы «Вашингтона» оценены в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон» 19 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Миннесота» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что победу одержат «Уайлд» со счётом 3:2, принимаются за 14.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон» (19.03.2023)

«Вашингтон Кэпиталз» постарается устранить имеющиеся проблемы после поражения 2:5 в матче с «Блюз» в последней игре. В той встрече команда грамотно действовала в обороне и набрала всего две штрафные минуты — удивительно. «Кэпс» также имели четыре возможности для реализации большинства, но удалось забросить всего одна шайбу. Во встрече с «Сэнт-Луисом» «Кэпиталз» не показали ничего выдающегося в атаке. За игру они реализовали 2 из 34 бросков по воротам.

Говоря о нападении «Вашингтона» в целом, следует отметить, что за сезон он забил 218 голов и пропустил 214. В текущем сезоне клуб набрал 73 очка. У «Кэпиталз» было 216 попыток забить в большинстве, но удалось реализовать лишь 45, что составляет 20,83%.

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Защищать ворота в этой игре будет Дарси Кемпер. За свою карьеру в хоккее он пропустил 824 шайбы, а его средний коэффициент отражённых бросков за игру составляет 2,52. Однако есть потери. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед поездкой в Миннесоту. Напомним, когда он не принимает участия в играх, клуб терпит поражения.

В недавнем матче «Миннесота» выиграла у «Блюз» со счётом 8:5. Однако в последней встрече команда проиграла «Бостону» — 2:5. Последние игры получаются результативными даже без получившего травму Кирилла Капризова. Россиянин — лидер «Уайлд», поэтому потеря серьёзная.

В общей сложности «Уайлд» забросили 205 шайб, набрали 86 очков, а пропустили 188 голов. Ворота клуба будет защищать Филип Густавссон. В среднем он пропускает 2,51 гола за матч, а всего пропустил 144 гола.

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Ситуация складывается таким образом, что эта победа гораздо нужнее «Вашингтону», желающему успеть попасть в плей-офф, но сделать это будет невероятно сложно, потому что «Уайлд» — сильный соперник. Последний раз команды встречались в январе, и «Миннесота» победила со счётом 4:2.

Учитывая рвение хоккеистов, желание и мотивацию, а также тот факт, что последние игры «Миннесота» проводит результативно, наилучшей ставкой будет тотал. Предлагаем поставить на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.45 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.45.

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