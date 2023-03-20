«Колорадо» — «Чикаго». Чемпион уже готов к плей-офф

21 марта состоится матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.46, а успех «Блэкхоукс» идёт за 5.60. На ничью предлагают поставить за 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» 21 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Чикаго» (21.03.2023)

В Национальной хоккейной лиге борьба за место в плей-офф не утихает ни на минуту. 21 марта особое внимание стоит уделить матчу между «Колорадо» и «Чикаго», который пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере, а первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Колорадо» накануне обыграл в гостях «Детройт» (5:1). Натан Маккиннон забросил шайбу и отдал две результативные передачи, Кейл Макар отметился ассистентским хет-триком. Валерий Ничушкин же отметился передачей. У него 37 очков в 39 играх в сезоне. Александр Георгиев стал третьей звездой матча, отразив 33 из 34 бросков.

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«Колорадо» идёт с серией из пяти побед. Клуб располагается на пятой строчке Западной конференции, набрав 86 очков в 68 играх. До конца регулярного чемпионата остаётся совсем немного, но впереди ждёт встреча с «Чикаго».

Увы, «Блэкхоукс» потеряли шансы попасть в плей-офф, проиграв накануне «Аризоне» (2:4). Хотя до этого победили «Нэшвилл» (2:1) и «Бостон» (6:3). Недавно клуб вызвал Антона Худобина из АХЛ, но полноценно им не воспользовался.

На результатах «Чикаго» в будущем обязательно скажется уход Патрика Кейна, который теперь вместе с Владимиром Тарасенко и Артемием Панариным радует болельщиков «Рейнджерс».

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Соперники провели всего 57 очных встреч. «Чикаго» одержал 24 победы, при 33 — у «Колорадо». Преимущество хозяев не такое весомое, но есть. При этом лидеры в форме, чувствуют себя отменно, а гости потеряли шансы на плей-офф и лидера в нападении.

Плюс «лавины» в этом сезоне дома дважды обыграли соперника (5:2 и 2:0), так что, думается, и сейчас проблем не возникнет. Поддержка трибун обеспечена, и место в плей-офф практически обеспечено. Проблем никаких нет, вратарская линия на высоте, поэтому фаворитом в этой паре будут хозяева.

Гости же играют не лучшим образом, с обороной большие проблемы, клуб пропустил 244 шайбы. Нападению «Эвеланш» такие цифры только в радость, тем более что команда забросила 226 шайб на данный момент. Под конец сезона у хозяев разыгрался аппетит. В пяти последних играх «Колорадо» забил 23 гола.

Вполне неплохо, можно рассмотреть ставку на победу «Колорадо» и тотал больше 5.5 шайбы за 1.97. Команда в порядке и чувствует себя весьма неплохо, а у гостей серьёзные проблемы как в обороне, так и в нападении. Вряд ли есть силы справиться с обладателем Кубка Стэнли.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Чикаго» 21 марта 2023 года.

«Колорадо» продолжает штамповать победы. Лидеры в порядке, вратарская линия также на высоте с Александром Георгиевым. «Чикаго» же потерял шансы на плей-офф, и уход Патрика Кейна оказался не самым приятным событием. Поэтому проверим ставку на победу хозяев через тотал больше, ведь с результативностью у хозяев порядок.

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 5.5 шайбы за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 4.12.

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