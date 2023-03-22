У «белых орлов» не возникнет трудностей с квалификацией. От датчан ждут реабилитации за неудачное выступление на ЧМ-2022.

Сербы возьмут штурмом Евро-2024, а Дания оправдается. Кто выйдет из групп G и H?

Скоро стартуют первые матчи отборочного турнира на Евро-2024 в Германии. За 20 путёвок в финальную часть соревнований поспорят 53 команды, которые были разделены по 10 группам. Победители и занявшие второе место в отборочной группе попадают напрямую в финальную часть соревнований, а остальные три участника определятся через стыковые матчи по итогам Лиги наций.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Александр Митрович вне конкуренции?

В группе G аналитики букмекерских компаний называют фаворитом сборную Сербии. Победа команды Драгана Стойковича оценена коэффициентом 2.15. «Белые орлы» шикарно выступили в квалификации к ЧМ-2022 в Катаре и оставили приятное впечатление после участия в Лиге наций — 2022/2023, поднявшись в Лигу А.

В распоряжении главного тренера сборной Сербии солидные кадры. На общем фоне выделяются игроки атаки — Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович и Александр Митрович и другие.

Следом идёт Венгрия — за 2.75. Она также рассматривается как претендент на выход из группы. Правда, за почти 40 лет «волшебные мадьяры» лишь дважды выступали на крупных международных турнирах. На Евро-2016 они смогли выйти в 1/8 финала, а на Евро-2020, на который квалифицировались через Лигу наций, завершили выступление уже на групповой стадии.

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В отборе к ЧМ-2022 венгры заняли четвёртую строчку, но продемонстрировали конкурентную борьбу в одной группе с более статусными Польшей и Англией, с которым они сумели по разу сыграть вничью — 3:3 и 1:1 соответственно.

Черногория постоянно страдает от сложностей в международных турнирах. Максимально близко к цели «храбрые соколы» были в отборочных турнирах к ЧМ в 2014 и 2018 годах. Букмекеры оценивают шансы команды на выход в финальную часть Евро-2024 коэффициентом 1.90, а на победу в группе G — 8.00.

Ставка: победа Сербии в группе G за 2.15.

Датчанам повезло со жребием!

Фаворитом в борьбе за первую строчку в группе H букмекеры закономерно называют сборную Дании. За последние годы красно-белые ощутимо прибавили. Каспер Юльманн работает с лучшим подбором игроков в истории сборной, который по звёздности точно не уступает команде, победившей на Евро-1992.

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«Алая гвардия» достойно выступила на ЧЕ-2020, где в полуфинале в упорной борьбе уступила сборной Англии (1:2 д. вр.), и в итоге стала бронзовым призёром.

В отборочном турнире к ЧМ-2022 в Катаре подопечные Каспера Юльманна выступили просто безупречно — выиграли в стартовых девяти матчах с общим счётом 30:1. Единственное поражение датчане потерпели во встрече со сборной Шотландии (0:2) — в матче, не имевшем турнирной важности.

После не самых убедительных выступлений в Катаре болельщики надеются, что «Датский динамит» сможет реабилитироваться на континентальном первенстве, сперва отстояв статус-кво в квалификациях. Букмекеры оценивают шансы сборной Дании на успех коэффициентом 1.15.

В качестве второго претендента на выход из группы эксперты рассматривают сборную Финляндии – ставка на первое место команды Маркку Канервы идёт за 10.0.

Суоми не имеют большого опыта выступлений в финальных раундах крупных международных турниров. Теэму Пукки с партнёрами по команде в отборочном турнире к Евро-2020 оставил за бортом более статусные сборные Греции и Боснии и Герцеговины, но в финальном раунде соревнований они не сумели добиться успеха и в итоге вместе со сборной России завершили выступления на групповой стадии.

Участие на Евро-2020 — событие исторического масштаба. Это первое представительное соревнование, в котором Суоми приняли участие.В текущем отборочном турнире у команды Маркку Канервы есть все шансы вновь пробиться в финальную часть соревнований. Главная борьба за путевку на футбольные поля Германии развернется со сборной Словении.

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Словения на порядок превосходит Финляндию по подбору игроков. Однако команда Матьяжа Кека оставила не самое лучшее впечатление о своей игре в квалификации к ЧМ-2022 в Катаре, набрав львиную долю очков в домашних матчах — 10 из 14. Коэффициент на победу сборной Словении в группе составляет 15.0.

Ставка: Финляндия выйдет из группы H за 1.87.

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