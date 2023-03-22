«Локомотив» — ЦСКА, четвёртый матч. Вот это поворот!

23 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех армейцев оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА 23 марта 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.67. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (23.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 23 марта запланированы две встречи 1/4 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим четвёртой игре между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу армейцев.

Ярославцы дома не оставили шансов ЦСКА (6:2). Иван Чехович уже на второй минуте матча реализовал большинство, открыв счёт в игре. Максим Мамин в большинстве восстановил равновесие, но Иван следом отметился дублем. Во втором периоде Рушан Рафиков увеличил преимущество хозяев, но Окулов почти сразу сократил отставание ЦСКА.

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Иван Чехович не остановился, оформив хет-трик, а Александр Елесин создал комфортное преимущество в три шайбы. В третьем периоде Павел Красковский поставил точку в матче, реализовав большинство. В этой встрече ярославцы создали сопернику огромную конкуренцию, на что армейцы не смогли ничего ответить.

Удача дома была на стороне хозяев, плюс поддержка трибун. Они неплохо поработали над своей игрой, улучшив некоторые показатели: броски в створ 33:28 в пользу железнодорожников, вбрасывания также их на стороне 30:27. Плюс ярославцы отверженно принимали броски на себя, заблокировав большое количество — 27:11. Всё это показывает, насколько сильно они хотели победить.

Не стоит забывать, что «Локомотив» дома играет отменно: 22 победы в 34 играх регулярки, плюс три из четырёх в плей-офф. Даже Сергей Фёдоров после матча высказался о том, что результат справедлив.

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Тренер армейцев заявил, что не хватило энергии хоккеистам на 60 минут. Кроме того, он сказал, что это будет хорошим уроком. В Ярославле ЦСКА затерялся на фоне хозяев, но пытался создать конкуренцию. Плюс подкосили удаления, которых набралось на 10 минут.

Кажется, чаша весов тронулась, и армейцы уже не кажутся столь явными фаворитами. Игорь Никитин с первых игр верил в свою команду. Теперь состав морально куда сильнее. Психология в плей-офф играет не последнюю роль.

Плюс по игре ЦСКА не был лучше «Локомотива» изначально, поэтому матчи и проходили в плотной борьбе. Впереди четвёртый матч, и стоит рассчитывать на хорошее начало от железнодорожников.

У хозяев, помимо отменной игры, есть уверенность в себе. Думается, серия практически начинается заново и дома «Локомотив» не отдаст четвёртый матч. Мы бы попробовали ставку на победу хозяев за неплохой коэффициент 2.33. ЦСКА уже не кажется такой грозной силой, ярославцы это наконец доказали.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 марта 2023 года

Ярославцы доказали всем, что их рано списывать. Пришла уверенность, которой так не хватало в первых двух встречах. Даже Владислав Третьяк считал, что железнодорожники играли куда лучше ЦСКА в первых матчах. Фёдоров может продолжать сетовать на нехватку энергии. Ставим на возвращение равновесия в серию.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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