«Арсенал» — «Уфа». Сторожук закончит голодовку фаната

Один из болельщиков записал видео, в котором обещал не есть до первой победы туляков. Ему привезли пиццу и пообещали выиграть.

26 марта состоится матч 24-го тура Первой лиги «Арсенал» – «Уфа». Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туляков можно с коэффициентом 1.80. Успех уфимцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.25. Поставить на ничью предлагают за 3.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «Уфа» 26 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Арсенал» – «Уфа» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Уфа» (26.03.2023)

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур 26 марта 2023, воскресенье. 16:00 МСК Арсенал Тула Не начался Уфа Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Очередной тур Первой лиги продолжается. В программе финального игрового дня сразу восемь матчей, но сейчас нас интересует встреча в Туле, в которой местный «Арсенал» примет «Уфу». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 мск.

«Арсенал» в нынешнем сезоне постоянно бросает то в жар, то в холод. Стабильности в игре команды не было и при Олеге Кононове, но его уход в полной мере тоже не помог. Второй раз в этом сезоне «канониры» угодили в полосу неудач – первая была ещё в августе, продлилась пять туров и, что удивительно, прервалась на матче с «Уфой».

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Сейчас подопечные Александра Сторожука, возглавившего команду лишь в январе, хотят повторить этот трюк. Проблема лишь в том, что клуб выступает ещё хуже. Очки набирать удаётся всё реже – в пяти последних турах не проиграли только «Акрону» и «Динамо» Махачкале (0:0). В итоге туляки скатились уже на седьмую строчку, а до зоны повышения — шесть очков.

Стоит отметить, что Сторожуку пока не удалось наладить взаимодействие в нападении. За время серии без побед получилось забить лишь «Родине» (2:3). Лучшие бомбардиры Кирилл Панченко и Евгений Луценко не забивали с ноября. При этом в обороне всё так же много провалов, хотя ярко это проявилось всего раз — с «Балтикой» (0:5).

Дошло до того, что один из болельщиков объявил голодовку до первой победы. «Арсенал» отреагировал на это видео и отправил к нему домой Панченко с пиццей. Также ему пообещали выиграть в ближайшем туре. С «Уфой» на своём поле в последние годы «Арсенал» проваливается редко. Он по-прежнему выше классом и обладает достаточными ресурсами для победы.

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Тем более «Уфа» сейчас переживает не лучшие времена. Гости остаются в зоне прямого вылета. Отставание пока некритичное, всего два очка, однако его ещё нужно отыграть. У уфимцев всего пять побед за весь сезон, и ещё ни разу они не выигрывали хотя бы в двух матчах подряд.

Последняя победа произошла не так давно, в начале марта – важнейшие три очка с конкурентом «Велесом» (4:1). Одна из лучших игр команды в чемпионате. Этого мало, ведь в шести последних встречах было зафиксировано пять поражений. Хотя календарь не щадил – в соперниках были команды из первой десятки.

В гостях показатели ещё хуже – всего две победы с «Велесом» и «Динамо», но минимум забитых голов. Про оборону говорить и вовсе не приходится, так как она третья с конца в Первой лиге по пропущенным мячам. Проблем у «Уфы» действительно много, и их необходимо срочно решать, дабы не понизиться в классе.

Впрочем, чего у гостей не отнять, так это желания играть в атаку. У них в составе много ярких легионеров, особенно выделяется форвард Эгаш Касинтура. Анголец забил уже четыре мяча, в том числе и в последней игре «Шиннику». В целом за последние шесть туров «Уфа» покинула поле без гола всего один раз.

В матче двух очень мотивированных в турнирном плане команд всё решит класс. «Арсенал» пока не потерял надежды на повышение, но пора Александру Сторожуку добыть дебютную победу. «Уфа» точно не отправляется в Тулу отбывать номер и, как минимум, постарается фавориту забить. Тем не менее хозяевам терять дома очки нельзя, и проиграть они не должны. Сейчас логично смотрится вариант ставки «Арсенал» не проиграет и «обе забьют» с коэффициентом 2.29.

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Арсенал» — «Уфа» 26 марта 2023 года

В Туле ждут перемен. В январе «Арсенал» возглавил Александр Сторожук с целью вернуть его в элиту российского футбола, но пока получается не слишком удачно. Однако встреча с одним из аутсайдеров – хорошая возможность вернуться на победный путь. «Уфа» никак не может покинуть зону вылета, проигрывает в пяти матчах из шести последних и не радует качеством игры. Единственным преимуществом гостей является лишь давление в атаке, но одного гола для победы не хватит. Хозяева своего не отдадут.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и «обе забьют» за 2.29.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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