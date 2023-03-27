Швейцария — Израиль. Мурат Якин хорошо подготовился

После крупного поражения в матче с Португалией на ЧМ-2022 бывшего тренера «Спартака» ничем не удивить.

28 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Швейцария — Израиль. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех израильтян оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Швейцария — Израиль 28 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Швейцария — Израиль получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2024 Швейцария — Израиль (28.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 28 марта запланированы семь встреч 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Стад де Женев» в Ланси сборная Швейцарии примет Израиль. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Швейцарии довольно давно зарекомендовала себя как очень крепкая и неуступчивая команда. На ЧМ-2022 в Катаре она квалифицировалась без каких либо проблем, заняв первое место в группе. За восемь туров «красные крестоносцы» не потерпели ни одного поражения при всего трёх ничейных результатах — в матчах с Италией (0:0 и 1:1) и Северной Ирландией (0:0), на выезде.

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Во всех остальных встречах подопечные Мурата Якина одержали уверенные победы, порадовав результативностью. В финальном раунде ЧМ в Катаре они также стартовали довольно удачно. Сначала выиграли у Камеруна (1:0) и уступили Бразилии (0:1). Затем обыграли Сербию (3:2).

В 1/8 финала чемпионата мира швейцарцы крупно проиграли Португалии (1:6). Отразился на результате непредвиденный ход тренера соперника — Фернанду Сантуша, решившего оставить в запасе Криштиану Роналду. Замещавший его Гонсалу Рамуш в результате стал главным героем встречи. Он оформил хет-трик.

Сокрушительная неудача не отразилась на Швейцарии. Опытный Мурат Якин остался главным тренером команды. Теперь бывшего наставника «Спартака» не так просто чем-либо удивить. После матча с Португалией он наверняка готов ко всем непредвиденным обстоятельствам.

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В недавнем товарищеском матче подопечные Якина крупно обыграли Беларусь (5:0). Один из голов записал на свой счёт капитан — Гранит Джака. Также полузащитник возглавляющего турнирную таблицу АПЛ «Арсенала» отметился голевой передачей.

Сборная Израиля не так сильна и успешна, как «красные крестоносцы». В финальную часть чемпионата мира в Катаре ей пробраться не удалось. За 10 туров группового этапа квалификации сине-белые добыли только пять побед, причём бóльшая их часть была одержана в матчах с явными аутсайдерами.

Также подопечные Алона Хазана сыграли вничью с Шотландией (1:1). Поражения они потерпели во встречах с Данией (0:2 и 0:5), той же Шотландией (2:3) и Австрией (2:4). Бросается в глаза, что сине-белые очень много пропускали — 21 мяч. Сами забили тоже немало — 23 гола.

В квалификации ЧЕ-2024 израильтяне стартовали с ничьей в матче с Косовом (1:1). Причём им очень повезло зацепиться за данный результат. Оборона регулярно проваливалась. Очень неудачно выступил защитник московского «Динамо» Эли Даса. Капитан сборной отметился автоголом, а также плохо сыграл в нескольких эпизодах, которые чуть не закончились пропущенными мячами.

Один из них был в концовке. Повезло, что нападающий Косова из убойной позиции пробил выше ворот. На фоне этого вполне логично, что Федерация футбола Израиля заинтересована в том, чтобы за национальную команду выступал защитник «Байтара» Григорий Морозов. Однако пока неизвестно, сможет он играть за сине-белых или нет.

Поставить на победу швейцарцев и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. У «красных крестоносцев» в несколько раз выше уровень игроков. Помимо Гранита Джаки, за неё выступают Ян Зоммер («Бавария»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити») и множество других игроков из топ-5 лиг Европы.

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У израильтян гораздо меньше резервов. Они могут забить гол или даже два за счёт сносно функционирующей линии нападения. Но нет сомнений, что пропустят они ещё больше. В обороне у сине-белых полный беспорядок. Подопечные Мурата Якина непременно этим воспользуются.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Швейцария — Израиль 28 марта 2023 года

Швейцария — фаворит. Она здорово выступила в квалификации ЧМ-2022, а также вышла в плей-офф турнира, хотя группа была сложной. Поражение со счётом 1:6 с Португалией, конечно, портит общую картину, но это единичный случай, из которого Мурат Якин наверняка сделал выводы. У Израиля отчётливо проглядываются проблемы оборонительного плана. На выезде сине-белым вряд ли удастся избежать поражения и большого количества пропущенных мячей.

Ставка: победа Швейцарии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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