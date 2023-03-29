«Вашингтон» — «Айлендерс». Овечкину очень тяжело

Призрачная надежда у «столичных» ещё есть. Похоже, это ненадолго. Особенно когда капитан берёт паузы на отдых.

30 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.55. Успех «Айлендерс» по итогам 60 минут оценён экспертами тоже в 2.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 30 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Айлендерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (30.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 30 марта 2023, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 30 марта состоятся три встречи. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Первое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

В последних семи матчах в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» одержал лишь две победы — с «Баффало» (5:4 Б) и «Чикаго» (6:1). Также он уступил в дополнительное время «Коламбусу» (6:7 ОТ). Во всех остальных матчах потерпел поражения в основное время, в том числе в последнем с «Питтсбургом» (3:4).

Макдэвид — первый игрок за 27 лет со 140 очками за сезон НХЛ.

Из-за неудачи «столичные» спустились на 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Шансов на выход в плей-офф у них практически не осталось. Отставание от располагающихся на восьмом месте «Пингвинз» увеличилось до шести очков.

Примечательно, что после игры с «пингвинами» пропустил командную тренировку Александр Овечкин. Он взял время на отдых и восстановление. Россиянин уже не в первый раз пользуется такой возможностью. И во встречах после этого нападающий принимал участие не всегда. Сообщалось, что его беспокоит травма нижней части тела.

Овечкин находится в шаге от достижения Горди Хоу 54-летней давности по количеству заброшенных шайб в возрасте 37+ лет. Капитан «Вашингтона» забил в этом сезоне 42 гола и отдал 30 результативных передач. В то же время от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ его отделяют 72 шайбы.

Марченко повторил рекорд «Коламбуса» по голам в дебютном сезоне.

Мотивации у Овечкина хватает, но этого частенько оказывается недостаточно. «Кэпиталз» демонстрируют невнятную игру и проигрывают. Отчасти это обусловлено тем, что они находятся в процессе перестройки. Кстати, по информации СМИ, вслед за Дмитрием Орловым «Вашингтон» в ближайшем будущем может обменять Евгения Кузнецова.

У «Айлендерс» дела идут намного лучше. Во второй половине сезона они набрали очень хороший ход. В последних 11 матчах в регулярном чемпионате команда из Нью-Йорка потерпела только четыре поражения. Также она выиграла в овертайме у «Питтсбурга» (4:3). Всё остальное — победы в основное время, в частности, в играх с «Торонто» (7:2) и «Нью-Джерси» (5:1).

При этом в двух из четырёх неудачно сложившихся матчах — с «Вашингтоном» (1:5) и «Баффало» (0:2) — играл Семён Варламов. Во всех остальных случаях ворота защищал Илья Сорокин. Пожалуй, именно благодаря его стараниям «Айлендерс» сейчас располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

27-летний голкипер стабильно демонстрирует отменную игру, выручая свою команду. В недавней встрече с «Торонто» он отметился умопомрачительным сейвом. Сорокин клюшкой отбил мощнейший бросок соперника в пустой угол ворот. Нападающий «островитян» Андерс Ли в послематчевом интервью отметил, что это невероятное спасение разбудило его команду и переломило ситуацию.

Также стоит отметить, что «Айлендерс» не так давно точечно усилились. Они выменяли капитана «Ванкувера» Бо Хорвата. Нападающий довольно быстро адаптировался и стал одним из ведущих игроков. Сейчас на его счету уже 37 заброшенных шайб и 28 результативных передач.

Барабанов может пропустить ближайший матч «Сан-Хосе» из-за травмы.

Фаворитом предстоящей встречи, несмотря на то что она пройдёт в Вашингтоне, выглядит клуб из Нью-Йорка. Поставить на его победу в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Немаловажно то, что Илья Сорокин получил отдых, пропустив недавний матч с «Баффало». Сдаётся, он окончательно лишит команду Александра Овечкина на попадание в плей-офф.

У «островитян» намного лучше как результаты на дистанции, так и настрой. Как мы уже отметили, «столичные» находятся в процессе перестройки. И, помимо игроков, команду может покинуть главный тренер Питер Лавиолетт. Сообщается, что руководство не уверено в кандидатуре нынешнего наставника. Переговоры о заключении нового контракта с ним зашли в тупик.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 30 марта 2023 года

«Вашингтон» переживает трудные времена. Расположение в турнирной таблице, туманное будущее тренера и результаты последних выступлений свидетельствуют в пользу его поражения. Кроме того, остаётся неизвестным, сможет ли сыграть Овечкин. «Айлендерс» выиграли 7 из 11 последних матчей в регулярке. Благодаря отменной игре Сорокина им удавалось обыгрывать и более сильных соперников, чем «Кэпиталз». Кроме того, приносит плоды и точечное усиление. Всё свидетельствует в пользу того, что в предстоящей игре они одержат победу.

Ставка: победа «Айлендерс» в матче за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.51.

ЦСКА может вернуть вратаря Федотова после завершения его службы в армии.

Помощник Ларионова возглавит «Северсталь».

Кошечкин завершил карьеру, установив уникальный рекорд в КХЛ.

Капризов назвал отличия между НХЛ и КХЛ.