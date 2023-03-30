«Марсель» — «Монпелье». Алексис Санчес и Малиновский надоедают «ПСЖ»

31 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монпелье». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Монпелье» оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье» 31 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Марсель» — «Монпелье» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Монпелье» (31.03.2023)

Франция - Лига 1. 29-й тур 31 марта 2023, пятница. 22:00 МСК Марсель Марсель Не начался Монпелье Монпелье Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат Франции постепенно приближается к завершению. Миновало уже 28 туров. На 31 марта запланирована встреча, которая откроет программу 29-го тура. На стадионе «Велодром» в Марселе померяются силами местный «Марсель» и «Монпелье». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В последних 16 турах в чемпионате Франции «Марсель» потерпел только два поражения — в матчах с «Ниццей» (1:3) и лидирующим «ПСЖ» (0:3). Также было три ничейных результата.

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За этот период времени подопечные Игора Тудора забили целых 33 мяча. В девяти (восемь голов и одна голевая передача) из них принял непосредственное участие бывший нападающий «Арсенала», «МЮ» и «Интера» Алексис Санчес. Несмотря на возраст, чилиец находится в отличной форме.

Не так давно нападающий заявлял о том, что в «Марселе» он не для того, чтобы загорать. 34-летний чилийский форвард признался, что нацелен исключительно на чемпионство. К слову провансальцы располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

В частности, благодаря стараниям Санчеса бело-голубые сократили отставание от лидирующего «ПСЖ» до семи очков. Расстояние довольно велико. Однако побороться за золото ещё можно. В матче последнего тура парижане потерпели поражение. Впереди у них ряд матчей с сильными соперниками. У провансальцев календарь немного попроще.

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«Монпелье» в последних шести турах в чемпионате Франции не потерпел ни одного поражения. Более того, лишь один раз сыграл вничью — с «Лансом» (1:1). Во всех остальных матчах «паладины» одержали победы. За этот период времени они забили 13 мячей. Немало.

Пять из них записал на свой счёт молодой талант Элье Ваи. В 24 матчах в Лиге 1 он отметился 12 голами и одной результативной передачей. Забив в матче 16-го тура, нападающий стал вторым игроком после Килиана Мбаппе с 20 мячами в Лиге 1 в возрасте до 20 лет. Впечатляет.

Впрочем, бóльшая часть этих голов пришлась на долю явных аутсайдеров. В шести последних турах чемпионата Франции «Монпелье» добыл хорошие результаты именно за счёт того, что в соперниках были преимущественно располагающиеся в самом низу турнирной таблицы команды.

Если же заглянуть немного раньше, то там обнаружится лишь одна победа в шести турах — в матче с идущим в зоне вылета «Осером» (2:0). Во всех остальных встречах подопечные Мишеля Дер Закаряна потерпели поражения и очень много пропустили. За те шесть встреч в их ворота было забито 16 мячей.

Проблемы оборонительного плана отчётливо проглядываются у команды из города Монпелье и на дистанции. За 28 туров в Лиге 1 клуб пропустил целых 47 мячей. Сам забил 44. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.23.

Примечательно, что недавно «Монпелье» усилил вратарскую позицию. Он приобрёл голкипера «Эспаньола» Бенжамена Лекома. 31-летний вратарь сыграл не последнюю роль в том, что «паладины» выиграли пять из шести последних матчей в Лиге 1. За этот период времени он совершил 21 сейв.

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Вот только Леком ещё не сталкивался с Алексисом Санчесом и другими результативными нападающими провансальцев. За 28 туров в чемпионате Франции бело-голубые забили 53 мяча. Больше только у «Монако» и лидирующего «ПСЖ». Выводы напрашиваются сами собой.

На фоне Санчеса совсем не радует Руслан Малиновский, который не отмечается результативными действиями за «Марсель» на протяжении семи встреч во всех турнирах. Зато оправился от травмы Жиго — и надёжно действует в обороне.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Монпелье» 31 марта 2023 года

У «Марселя» лучше результаты на дистанции, а также сильнее состав. Плюс у бело-голубых есть дополнительная мотивация в виде чемпионской гонки. Ко всему прочему встреча состоится на домашнем стадионе. У «Монпелье» неплохо функционирует линия атаки, но вот в обороне надёжности явно не хватает. Скорее всего, в предстоящей игре провансальцы одержат результативную победу.

Ставка: победа «Марселя» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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