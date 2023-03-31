«Арсенал» — «Лидс». Артета поспорит с Уэйном Руни

1 апреля состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Лидс». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Лидса» оценивается в 10.5. На ничью дают коэффициент 6.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Лидс» 1 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» – «Лидс» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лидс» (01.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 29-й тур 01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Лидс Юнайтед Лидс Кто победит в основное время? П1 X П2

Болельщики «Арсенала» могут начинать отрывать листки календаря до окончания сезона. «Канониры» продолжают лидировать в АПЛ. И за 10 матчей до конца сезона опережают «Ман Сити» на восемь очков. При этом «горожане» имеют один матч в запасе.

Перед перерывом «Арсенал» выиграл шесть матчей подряд в АПЛ, но вылетел из Лиги Европы после поражения от «Спортинга». Конечно, попрощавшись с еврокубками, «канониры» немного расстроились. Однако лондонские клубы редко воспринимают ЛЕ всерьёз.

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Главный плюс для «Арсенала» в том, что судьбу чемпионства он держит в своих руках. Если «канониры» выиграют все оставшиеся матчи, то догнать их никто не сможет. Даже в случае поражения в очном матче с «Ман Сити» у лондонцев всё равно будет преимущество в борьбе за чемпионство.

Особенным выдастся апрель. За этот месяц им предстоит встретиться с «Ливерпулем», «Ман Сити» и принять участие в дерби с «Челси». Потерять очки в таких матчах вполне реально. Если клуб выиграет у всех этих соперников, то вероятно может заранее поздравить себя с чемпионством.

«Лидс» же продолжает борьбу за выживание. «Павлины» занимают 14-ю строчку, но они всего на три очка опережают худшую команду лиги и в любой момент могут оказаться в зоне вылета. На перерыв клуб уходил в хорошей форме, набрав четыре очка в двух последних матчах.

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«Лидс» страдает из-за плохой обороны. Матчи, в которых «павлины» смогли грамотно отработать у своих ворот, можно пересчитать по пальцам. В последнее время клуб стал пропускать чуть меньше обычного, но всё так же стабильно. Сухие матчи в исполнении «павлинов» — редкость.

Для мощной атаки «Арсенала» это просто идеальный соперник. В шести последних матчах АПЛ «канониры» забили 19 голов, а 11 пришлись на домашние встречи. «Лидс» победой в последней игре прервал затяжную серию без побед на выезде. Он не мог выиграть семь матчей на чужом поле подряд.

С возвращением в состав Габриэля Жезуса атакующая линия «Арсенала» становится ещё мощнее, и далеко не все команды АПЛ смогут её сдерживать. «Лидс» к таким точно не относится. Хавьер Грасия смог немного взбодрить команду, но добиться большего с её ограниченным потенциалом не получится.

По поводу чемпионской гонки недавно высказался Уэйн Руни. Он уверен, что, несмотря на все старания «Арсенала», победу в АПЛ одержит «Манчестер Сити». Артета должен доказать, что легенда «МЮ» ошибается.

Прогноз и ставки на матч Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс» 1 апреля 2023 года

«Арсенал» должен начинать финишный отрезок с уверенной победы. Многие лидеры команды только вернулись из сборных, зато у них не было времени растерять форму. «Лидс» неплох на фоне других команд из нижней части таблицы, но для «канониров» это неравноценный соперник. Дома лидер должен уверенно побеждать, причём с разницей не в один и даже не в два мяча.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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