«Рома» — «Сампдория». Моуринью сосредоточен

Тренер римлян никуда не торопится, ведь у него полно работы.

2 апреля 2023 года состоится матч Серии А «Рома» — «Сампдория». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.43. Шансы «Сампдории» оценены в 8.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.40.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Сампдория» 2 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча «Рома» — «Сампдория» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Ставки на то, что римляне победят со счётом 2:0, принимаются за 6.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Сампдория» (02.04.2023)

Италия - Серия А. 28-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Рома Рим Не начался Сампдория Генуя Кто победит в основное время? П1 X П2

«Рома» выиграла четыре из шести последних очных матчей с «Сампдорией» во всех соревнованиях. В воскресенье «джаллоросси» будут стремиться к ещё одной победе.

Две игры подряд между «Ромой» и «Сампдорией» закончились победой римского клуба со счётом 1:0. В последнем матче «волки» выиграли со счётом 1:0 благодаря единственному голу Лоренцо Пеллегрини в первом тайме.

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Подопечные Жозе Моуринью подходят к 28-му туру на шестом месте. После нескольких поражений подряд в Серии А «Рома» отстаёт от идущего на четвёртом месте «Милана» на одно очко.

В последних шести матчах «джаллоросси» набрали семь очков и изо всех сил пытались забить голы. В шести встречах «Рома» забила всего семь голов.

«Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице и находится в девяти очках от зоны спасения. Клуб из Генуи, похоже, смирился с вылетом в этом сезоне. Как и «Рома», «Сампдория» испытывает трудности с голами: в последних шести матчах было забито всего шесть мячей.

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Команда побеждала всего три раза в этом сезоне Серии А. «Сампдория» не выиграла ни одного из пяти последних матчей на выездах.

Моуринью не сможет рассчитывать на Кумбулу, Рожера Ибаньеса, Бриана Кристанте и Джанлуку Манчини. Пеллегрини может пропустить игру из-за мышечной травмы. Защитник Рик Карсдорп находится под вопросом после операции, а Эбрима Дарбо пропустит игру из-за проблемы с коленом.

Деян Станкович приедет на матч без Брама Нуйтинка — дисквалификация. Сэм Ламмерс под вопросом из-за травмы лодыжки. У Эмиля Аудеро проблемы с суставом, и он не сыграет.

Пауло Дибала — лучший нападающий «Ромы»: у него девять в этом сезоне. Тэмми Абрахам этот сезон проводит не так удачно, как предыдущий, в котором забил 17 голов. В этом сезоне на его счету всего шесть мячей за «джаллоросси». Дибала также лидирует в команде по количеству передач — шесть.

В этом сезоне «Рома» забила 35 голов в 27 матчах. Она пропустила не так много – 26 мячей. «Сампдория» пропустила очень много голов в Серии А — 44 мяча за 27 матчей. Ни одна команда в чемпионате Италии не забила меньше голов, чем Сампдория — 16.

«Рома» должна вернуться к победному пути, обыграв «Сампдорию» со счётом 3:0. Дибала может сыграть ключевую роль. Предлагаем поставить на победу римлян с форой (-2.5) за коэффициент 4.70 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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Судя по последней информации, летом «ПСЖ» попытается переманить Моуринью. Однако сейчас тренеру некогда думать об этом, потому что он сосредоточен на результатах римлян.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-2.5) за 4.70.

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