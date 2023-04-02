«Ньюкасл Юнайтед» — «МЮ». Тен Хаг в тяжёлой ситуации

2 апреля 2023 года состоится матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 2.30. Шансы «МЮ» оценены в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» 2 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.95. Ставки на то, что «сороки» победят со счётом 1:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (02.04.2023)

2 апреля в АПЛ нас ждут два матча, в том числе встреча между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на «Сент-Джеймс Парк». Хозяева начинают выходные на пятом месте с 47 очками, в то время как гости занимают третье место с 50 очками.

«Ньюкасл Юнайтед» одержал важную победу со счётом 2:1 в матче с «Ноттингем Форест» в своём последнем матче АПЛ. Соперник забил первым на 26-й минуте, но «сороки» сравняли цифры на табло на исходе тайма. Этот гол изменил характер игры, и «Ньюкасл» вышел вперёд, забив пенальти в добавленное время. Эта победа означает, что «Ньюкасл Юнайтед» выиграл два последних матча, причём с одинаковым счётом 2:1.

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Однако «сороки» одержали только две победы в семи последних матчах во всех соревнованиях. Были поражения в играх с «МЮ» в финале Кубка лиги, а также с «Ливерпулем» дома и «Манчестер Сити» на выезде в АПЛ.

Тем не менее «Ньюкасл» обычно трудно победить, и он не проигрывает в 31 из последних 36 матчей во всех соревнованиях. В шести последних встречах Премьер-лиги «сороки» сохранили ворота пустыми лишь раз.

Перед международным перерывом «Манчестер Юнайтед» приезжает на «Сент-Джеймс Парк», обыграв дома «Фулхэм» со счётом 3:1 в Кубке Англии. Гости открыли счёт на 50-й минуте, но всё изменилось, когда до конца матча оставалось 20 минут.

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Благодаря этому результату «Манчестер Юнайтед» остался непобеждённым в последних четырёх матчах во всех соревнованиях. Были одержаны победы в играх с «Бетисом» дома и в гостях в Лиге Европы, а также с «Фулхэмом» дома в Кубке Англии. Последняя игра «МЮ» в Премьер-лиге завершилась со счётом 0:0 дома с «Саутгемптоном», при этом Каземиро был удалён с поля.

В составе «Ньюкасл Юнайтед» отсутствуют травмированные Мигель Альмирон и Энтони Гордон. Свен Ботман, Ник Поуп и Аллан Сент-Максимен находятся под вопросом.

«Манчестер Юнайтед» остался без отстранённого полузащитника Каземиро. Алехандро Гарначо, Кристиан Эриксен и Антони Марсьяль травмированы, а Маркус Рашфорд и Рафаэль Варан находятся под вопросом.

Это должна быть отличная игра, и мы ожидаем, что обе команды найдут путь к воротам. «Манчестер Юнайтед» не так удачлив на чужих полях и, возможно, будет вынужден довольствоваться одним очком.

Ставки на ничью в матче принимают по коэффициенту 3.50 по линии «Фонбет». Там же всем за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей. Потратить его можно для ставок на любые события, в том числе встречи АПЛ.

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