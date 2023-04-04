«Нью-Джерси» — «Питтсбург». Малкин и Кросби нестабильны

Команде не хватает постоянства, и поэтому выход в плей-офф остаётся под угрозой.

5 апреля состоится матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.23, а успех «Пингвинз» идёт за 2.80. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» 5 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Питтсбург» (05.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 05 апреля 2023, среда. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 5 апреля запланировано большое количество матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Нью-Джерси» и «Питтсбургом», которая пройдёт на льду «Пруденшиал-центра» в Ньюарке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Нью-Джерси» в этом сезоне впечатляет, располагаясь на третьей строчке Востока и набрав 104 очка за 77 матчей. Накануне команда в гостях уступила «Виннипегу» (1:6). Единственную шайбу за команду забросил Нико Хишир. Джек Хьюз и Йеспер Братт были в ассистентах.

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Однако до этого «Нью-Джерси» победил дома «Рейнджерс» (2:1) и «Чикаго» (6:3). Всего же у команды четыре победы в 11 последних матчах. Статистика не самая приятная, но клуб вышел в плей-офф.

«Питтсбург» располагается на восьмой строчке Востока, набрав 86 очков за 77 игр, однако в спину дышит «Флорида» с 85 очками за 77 встреч. Кажется, до конца регулярки соперники так и будут меняться местами. У «Пингвинз» за восемь последних матчей победы сменяются поражениями.

Накануне команда обыграла на своём льду «Филадельфию» (4:2). До этого она уступила «Бостону» (3:4). Однако в гостях «Пингвинз» одержали всего 16 побед за 38 встреч в этом сезоне. «Дьяволы» дома играют чуть лучше — 21 победа в 38 встречах.

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В очных встречах фаворита выделить трудно. За 72 игры у «Питтсбурга» 35 побед, тогда как у «Нью-Джерси» — 37. Однако этом сезоне клубы встретились три раза. Победы одерживали «Дэвилз»: две в гостях (4:2 и 5:2) и одну дома (2:1 ОТ).

«Питтсбургу» придётся совсем непросто, но он жаждет попасть в плей-офф. В последней встрече Малкин и Кросби сделали по две передачи. У Сидни 88 очков за 77 игр, а у Евгения 80 очков в 77 встречах. Рикард Ракелль забросил две шайбы.

Основные лидеры гостей в порядке, но команда с трудом проводит матчи с фаворитами этого сезона. «Пингвины» проиграли два раза «Рейнджерс» (2:4 и 0:6) и «Далласу» (2:3).

Всё это даёт преимущество «дьяволам», которые последние матчи провели не лучшим образом, но дома играют здорово и поддержка трибун им обеспечена. Однако ставить на прямую победу хозяев в основное время — риск. Гостям хочется закрепиться в зоне плей-офф.

Мы рекомендуем ставку на то, что «Нью-Джерси» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.85. Соперники лишь раз за последние 10 очных встреч играли с тоталом меньше 4.5 шайбы. Гости наверняка пойдут ва-банк. Очки им нужны позарез, но и хозяева будут к этому готовы.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 5 апреля 2023 года

«Нью-Джерси» и «Питтсбург» последние матчи проводят не лучшим образом. Однако в очных встречах текущего сезона чаша весов на стороне хозяев. Плюс у гостей пока нет стабильности и победы сменяются поражениями. Однако хозяева также играют последние матчи не лучшим образом, поэтому перестрахуемся ставкой на то, что «Дэвилз» не проиграют и тотал больше 4.5. В очных играх с результативностью порядок.

Ставка: «Нью-Джерси» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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