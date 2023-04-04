«Вест Хэм» — «Ньюкасл». Эдди Хау счастлив в большом клубе

5 апреля состоится перенесённый матч 7-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «молотобойцев» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед» 5 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на перенесённый матч 7-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ньюкасл Юнайтед» (05.04.2023)

Отгремели матчи квалификации ЧЕ-2024. Возвращаемся на внутренние арены. В английской Премьер-лиге на 5 апреля запланирован перенесённый матч 7-го тура. На стадионе «Олимпийский» в Лондоне «Вест Хэм Юнайтед» примет «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Активно действуя на трансферном рынке как летом, так и зимой, «Вест Хэм» собрал довольно крепкий состав. Известных игроков у него в достатке. Вот только при этом «молотобойцы» располагаются в нижней части турнирной таблицы — на 14-м месте. У них есть несколько матчей в запасе, но большого энтузиазма это не вызывает.

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За 27 туров в АПЛ лондонцы добыли лишь семь побед, причём практически все они были одержаны в матчах с аутсайдерами. Также подопечные Дэвида Мойеса шесть раз сыграли вничью. Забили «молотки» 25 мячей, а сами пропустили — 34.

К позитивным моментам можно отнести лишь то, что «Вест Хэм» добыл путёвку в 1/4 финала Лиги конференций, обыграв на предыдущей стадии АЕК из Ларнаки (2:0 и 4:0). Однако боссов клуба данный успех не сильно радует. Сообщается, что они могут отправить Мойеса в отставку летом независимо от итогов сезона.

По некоторой информации, руководство команды недовольно, что «молотобойцы» располагаются в нижней части турнирной таблицы АПЛ и не прогрессируют. Несмотря на то что грядущая встреча состоится на стадионе «Олимпийский», они выглядят аутсайдерами.

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«Ньюкасл» после неудачного отрезка набрал тонус. Во всех трёх последних турах чемпионата Англии он выигрывал. Сначала «сороки» победили «Вулверхэмптон» (2:1) и «Ноттингем Форрест» (2:1), а затем — «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Встреча с «красными дьяволами» наиболее интересна. Подопечные Эдди Хау доминировали на протяжении всего матча. Они нанесли целых 22 удара, шесть из них — в створ. Если бы не потрясающая игра Давида де Хеа, счёт был бы разгромным. Испанец совершил несколько невероятных спасений.

За весь матч манкунианцы нанесли лишь один удар в створ. «Сороки» обыграли «Манчестер Юнайтед» впервые с 2019 года и поднялись на третье место в турнирной таблице. В послематчевом интервью Хау отметил, что очень доволен своими подопечными и что они показали футбол высокого качества, создав много моментов.

Отдельно наставник похвалил физическую подготовку. На его взгляд, футболисты смогли прибавить по ходу матча, даже несмотря на то что с самого начала играли интенсивно. Это результат грамотной работы специалиста, тренировок, а также правильный настрой.

«Челси» недавно расстался с главным тренером Грэмом Поттером. Экс-игрок «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи по данному поводу в шутку отметил, что Эдди Хау — главный претендент на должность. Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер на это ответил, что тренер «Ньюкасла» счастлив в своём нынешнем клубе.

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По большей части именно благодаря грамотному руководству англичанина «сороки» преобразились, став одной из самых сильных команд АПЛ. Поставить на их победу в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.15. В последних семи очных встречах «молотобойцы» одержали лишь одну победу. Вряд ли им удастся зацепиться хотя бы за ничью в этот раз.

Прогноз и ставки на перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Ньюкасл» 5 апреля 2023 года

«Вест Хэм» очень нестабилен. Он ведёт борьбу за выживание, обыгрывая преимущественно аутсайдеров. Во встречах с сильными соперниками «молотобойцы» в этом сезоне регулярно терпят поражения. «Ньюкасл», в свою очередь, продолжает прогрессировать благодаря Эдди Хау. В 10 из 17 последних туров в АПЛ он одержал уверенные победы. Думается, выиграют «сороки» и в этот раз.

Ставка: победа «Ньюкасла» за коэффициент 2.15.

Экспресс с коэффициентом 7.74.

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