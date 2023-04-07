«Пакш» — «Ференцварош». Черчесову не до «Динамо»

Российский тренер начал часто терять очки в Венгрии, но чемпионство никуда не денется. В это время в РПЛ его сватают к бело-голубым.

8 апреля состоится матч 26-го тура венгерской OTP Банк Лиги «Пакш» — «Ференцварош». Начало игры – в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Пакша» оценивается аналитиками в 4.10. Поставить на ничью можно за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Венгрии «Пакш» — «Ференцварош» 8 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.35, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.51. На гол «Ференцвароша» дают коэффициент 1.10, а гол «Пакша» оценивается в 1.35. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.54.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Венгрии «Пакш» — «Ференцварош» (08.04.2023)

Венгрия - OTP Банк Лига. 26-й тур 08 апреля 2023, суббота. 20:30 МСК Пакш Пакш Не начался Ференцварош Будапешт Кто победит в основное время? П1 X П2

В Венгрии насчитывается 50 городов с численностью населения более 24 тысяч человек. Однако в высшем дивизионе чемпионата страны хватает клубов из населённых пунктов, все жители которых могли бы поместиться на трибунах домашнего стадиона «Ференцвароша».

Однако не всегда встречи с такими командами даются легко действующему чемпиону Венгрии. В текущем сезоне команда Станислава Черчесова уже проигрывала клубу из Мезёкёвешда, а также вылетала из Кубка Венгрии от деревенской команды «Иванкса».

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«Пакш» – ещё одна маленькая команда, которая однажды уже преподносила российскому тренеру неприятный сюрприз. Клуб даже занимал второе место по итогам чемпионата Венгрии и имеет опыт участия в еврокубках 2011 года.

Текущий сезон может стать вторым самым успешным для «атомщиков» в их истории. Команда Дьёрдя Богнара за восемь туров до конца чемпионата занимает третье место в турнирной таблице, на одно очко опережая «Дебрецен» и «Академию Пушкаша». Борьба за бронзу обещает быть жаркой.

«Пакш» совсем недавно пережил смену тренеров и набрал отличный ход – пять побед в чемпионате подряд. Впрочем, стоит учесть, что четверо из пяти последних соперников «атомщиков» располагаются в нижней пятёрке турнирной таблицы.

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Так что на этом фоне выделяется разгромная победа в игре с «Академией Пушкаша» (4:1). Правда, с той встречи минуло уже больше месяца. Отметим также, что в шести последних официальных матчах с участием «Пакша» забивали обе команды, то есть с обороной у этой команды не всё хорошо.

Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» чуть больше года, но за это время российский специалист уже пять раз пересекался с «Пакшем». Самая первая встреча обернулась унизительным поражением на своём поле (0:3), зато четыре следующих матча «Ференцварош» выиграл с общим счётом 11:4. Особенно приятно Черчесову вспоминать майский финал Кубка Венгрии – 3:0.

«Ференцварош» лидирует в чемпионате страны с девятиочковым отрывом, но болельщики клуба начинают немного нервничать. «Зелёные орлы» одержали всего одну победу в семи последних матчах чемпионата, а заодно вылетели из Лиги Европы, уступив дорогу в четвертьфинал немецкому «Байеру» (0:2 и 0:2).

Отчасти серию неудач можно списать на травмы нескольких ключевых футболистов. На данный момент Черчесову недоступны пять игроков основного состава. Однако это слабое оправдание для команды, у которой очень хорошая комплектация.

Кадровые проблемы, а также большой очковый запас открывают дорогу в состав талантливой молодёжи из ростера клуба. Так, в матче предыдущего тура с «Фехерваром» (2:2) неприятный факт очередной потери очков затмила личность автора дубля в составе «орлов». Оба мяча забил 17-летний Кристиан Листеш, что порадовало болельщиков.

Говорят, что к кандидатуре Черчесова присматриваются в московском «Динамо». Якобы руководство клуба ищет замену плохо справляющемуся со своими обязанностями Славише Йокановичу. Очевидно, что сам Черчесов заинтересован продолжать работу в Будапеште, но последние результаты «Ференцвароша» могут сократить срок его работы в Венгрии.

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Выезд в Пакш будет тяжёлым для «Ференцвароша», и можно ожидать, что, как и в 8 из 10 последних очных матчей этих команд, будут забивать как те, так и другие. Однако впервые за месяц Черчесов готовит команду в комфортном недельном цикле, что уравняет шансы в игре с дерзким соперником. Поставить на то, что гости не проиграют и обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.94.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Венгрии «Пакш» — «Ференцварош» 8 апреля 2023 года

«Пакш» набрал отличную форму, выиграв шесть матчей подряд, тогда как «Ференцварош» лишь однажды за семь последних игр чемпионата смог набрать три очка. Большое количество травм и необходимость игры на два фронта подкосили команду Черчесова, но теперь одним отвлекающим фактором стало меньше. Игра будет сложная, а голов стоит ждать с обеих сторон. «Пакш» может зацепить ничью, но не больше.

Ставка: «Ференцварош» не проиграет и обе забьют за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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