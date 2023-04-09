СКА — ЦСКА, пятый матч. Хоккей уровня НХЛ

Именно так назвал Ротенберг серию плей-офф. В каком-то смысле он прав.

10 апреля состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. Победа москвичей по итогам 60 минут оценивается в 3.12.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 10 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча СКА — ЦСКА получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина СКА — ЦСКА (10.04.2023)

10 апреля в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца» скрестят клюшки хоккеисты СКА и ЦСКА. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск. Счёт в серии плей-офф равный — 2-2.

17 секунд хватило хоккеистам СКА, чтобы перевернуть ход минувшей игры. До 38-й минуты они проигрывали со счётом 0:1, но упорно атаковали ворота соперника. Точные броски Степана Фальковского и Александра Волкова шокировали голкипера ЦСКА Адама Рейдеборна.

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Вернуться в игру у подопечных Фёдорова уже не получилось. Их силы таяли с каждой минутой. ЦСКА был непривычно пассивен в нападении и практически не создал опасных моментов у ворот Дмитрия Николаева.

На результат четвёртого матча оказали решающее значение изменения в составе, к которым прибегнул Ротенберг. Например, он оставил в запасе второго снайпера команды Никиту Гусева после жёсткой критики игрока на пресс-конференции. Победа со счётом 3:1 доказала правоту главного тренера СКА.

Тем не менее претензий к игре его подопечных в серии с ЦСКА накопилось много. В основном они касаются действий команды в нападении. Создавать опасные моменты и реализовывать их у хозяев получается с большим трудом.

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Достаточно напомнить, как бездарно провели хоккеисты СКА пять минут большинства в начале второго периода. Удаление защитника ЦСКА предоставило подопечным Ротенберга отличную возможность открыть счёт в матче, но Адам Рейдеборн без особого труда отвёл все угрозы от своих ворот.

Тем не менее удаление стало решающим эпизодом в матче. Поскольку Фёдоров предпочитает играть в шесть защитников, они основательно «наелись» во время нейтрализации численного преимущества соперника. В дальнейшем восстановить силы не удалось — ЦСКА явно проиграл в скорости.

Сергей Фёдоров признал, что в третьем периоде его подопечные не сумели наладить позиционное нападение. Не получилось владеть шайбой, чем воспользовался соперник. В свою очередь, довольный победой Роман Ротенберг на пресс-конференции назвал серию с ЦСКА «хоккеем уровня НХЛ».

СКА и ЦСКА провели 107 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у подопечных Ротенберга 55 побед, а москвичи записали в актив 52 выигранных матча. Разница заброшенных шайб 256:243 в пользу СКА.

Пятая встреча в серии плей-офф является ключевой. Победа позволит снять психологическое давление и предоставляет право на ошибку. Вряд ли наставники команд будут менять прагматичный подход к схеме игры. Фейерверка из заброшенных шайб ждать не приходится — на первом месте результат. Поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — ЦСКА 10 апреля 2023 года

СКА и ЦСКА — достойные соперники. У них в составе много звёздных хоккеистов, которые в одиночку могут решить исход встречи. Но в плей-офф на первый план выходят командная игра, умение терпеть в защите и ждать единственный верный момент для гола. Напряжённый характер финала Западной конференции подтверждает факт — ни в одном из матчей в основное время не заброшено более четырёх шайб. Поставим на продолжение тренда.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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