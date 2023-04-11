«Колорадо» — «Эдмонтон». Ничушкин или Макдэвид?

Из шести последних очных встреч команда россиянина выходила победителем, но в этот раз всё может сложиться иначе.

12 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Эдмонтон». Начало игры — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.44. Успех «Ойлерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо» — «Эдмонтон» 12 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Колорадо» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.38. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» (12.04.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 12 апреля 2023, среда. 04:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф — и не только. 12 апреля состоится 10 встреч. В одной из них на стадионе «Болл-Арена» в Денвере «Колорадо Эвеланш» примет «Эдмонтон Ойлерз». Первое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

В первую очередь встреча интересна тем, что обе команды располагаются в верхней части турнирной таблицы Западной конференции. «Эдмонтон» занимает вторую строчку, но отрыв от «Колорадо» минимальный — всего одно очко. Кроме того, у «Эвеланш» есть матч в запасе.

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При этом «Эвеланш» и «Ойлерз» имеют неплохие шансы закончить сезон на первом месте. Лидирующий «Вегас» на последнем отрезке сезона утратил стабильность. Отставание от него не так уж и велико. В общем, мотивации предостаточно у обоих клубов. Теперь перейдём к результатам.

За последние 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» проиграл только «Питтсбургу» (2:5) и «Миннесоте» (2:4). Также он три раза выиграл в овертайме и дважды в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных матчах побеждал в основное время.

За это время подопечные Джареда Беднара забросили целых 67 шайб. В 15 (5+10) из них принял непосредственное участие Валерий Ничушкин. Россиянин пропустил солидную часть сезона из-за травмы. Однако затем он восстановился и набрал хорошую форму.

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Плохо лишь то, что недавно угодил в лазарет на неопределённый срок другой ведущий хоккеист «Колорадо» — Кейл Макар. Отдав две результативные передачи в матче с «Анахаймом», он стал лучшим защитником в истории «лавин» по матчам с 2+ голевыми пасами. Сейчас на счету 24-летнего канадца 35 таких встреч. Потеря болезненная.

Впрочем, сильно результативность «Колорадо» из-за выбывания Макара упасть не должна. Сразу у двух его нападающих имеется 100+ очков по системе «гол+пас». Речь идёт о Натане Маккинноне (39+68) и Микко Рантанене (54+47).

У «Эдмонтона» результаты во второй половине сезона не менее впечатляющие, чем у «Колорадо». За последние 16 матчей в регулярке он тоже потерпел лишь два поражения — в матчах с «Вегасом» (3:4 ОТ) и «Торонто» (4:7). Также «Ойлерз» дважды выиграли в овертайме. Во всех остальных встречах одержали победы в основное время и очень много забили.

«Нефтяники» забросили 70 шайб. В 29 (12+17) из них поучаствовал Коннор Макдэвид. Он возглавляет как таблицу лучших снайперов НХЛ, так и список лучших бомбардиров лиги. На счету талантливого канадца 64 заброшенные шайбы и 87 результативных передач.

Таким образом, Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим 150+ очков за сезон. Он повторил рекорд Никиты Кучерова по количеству результативных передач в одном регулярном чемпионате среди действующих хоккеистов. И всего один гол отделяет канадца от рекорда Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб за сезон в ХХI веке.

Мотивации у Макдэвида хоть отбавляй. Помогают ему бить рекорды Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Оба набрали более 100 очков в этом сезоне. На счету немца 124 (51+73) очка, а у канадца в копилке 103 (37+66) очка. Что-то подсказывает, что грядущий матч получится очень результативным.

На двоих команды забросили в этом сезоне без малого 600 шайб. Пропустили тоже немало, особенно «Ойлерз». За 80 матчей в их ворота забросили 257 шайб. Предлагаем проверить ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.08. История очных встреч свидетельствует в пользу «Колорадо». Во всех шести последних играх он одержал победы.

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Тем не менее сильно усложняет положение «Колорадо» потеря Кейла Макара. Плюс в последнее время, как ни странно, он выступает на выезде лучше, чем на домашнем стадионе. Обыграв недавно «Анахайм», «лавины» установили рекорд клуба по количеству побед на выезде подряд. Сейчас у них 10 таковых.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Колорадо» — «Эдмонтон» 12 апреля 2023 года

Обе команды набрали отличный ход на последнем отрезке сезона. У них полный порядок с результативностью. Лидеры атаки и у «Колорадо», и у «Эдмонтона» пребывают в отменной форме. Они восхищают красивой игрой и огромным количеством заброшенных шайб. Выявлять фаворита не станем, так как, на наш взгляд, у клубов примерно равные шансы на победу. Возьмём лучше тотал по голам.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.08.

Экспресс с коэффициентом 10.01.

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