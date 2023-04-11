«Реал» — «Челси». Лэмпарду не позавидуешь

Главный тренер лондонцев пришёл в тяжёлое для команды время. Матч с мадридцами сам по себе не подарок, учитывая форму Бензема.

12 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Челси». Начало – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.70. Успех лондонцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.95. Поставить на ничью предлагают за 3.85.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси» 12 апреля 2023 года

Аналитики «Фонбет» сомневаются, что матч «Реал» – «Челси» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси» (12.04.2023)

Лига чемпионов возвращается. На этой неделе пройдут первые матчи 1/4 финала. Нас интересует встреча в Мадриде, в которой на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет «Челси». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 мск.

Команду Карло Анчелотти по-прежнему нельзя назвать образцом стабильности, но в нужные моменты она всегда готова собраться. В чемпионате бороться с «Барселоной» за чемпионство уже бесполезно, а Кубок Испании – не тот трофей, которого все ждут от мадридцев в конце сезона.

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За последний месяц «сливочные» провели четыре матча в разных турнирах. Уступили «Барселоне» (1:2) и «Вильярреалу» (2:3) в Примере, однако затем обыграли с крупным счётом «Вальядолид» (6:0) и наконец одержали победу в «эль класико» (4:0), но в Кубке Испании. Радость была недолгой, потому что в последней игре клуб проиграл «Вильярреалу» — 2:3.

Хозяева подходят к матчу с «Челси» в отличном настроении и без кадровых проблем. В прекрасной форме по-прежнему находится Карим Бензема. С недавних пор французский форвард стал забивать в важных матчах. Поучаствовал в четырёх из шести голов «Ливерпулю» на предыдущей стадии, оформил хет-трик и сделал голевую передачу в игре с «Барселоной», а ещё забил три мяча «Вальядолиду».

В Лиге чемпионов мадридцы давно не допускают осечек на домашнем стадионе. В пяти последних матчах ЛЧ они обыгрывали на «Сантьяго Бернабеу» соперников разного уровня – от «Селтика» (5:1) до «Манчестер Сити» (3:1). Но примечательно, что последнее поражение ровно год назад «Реалу» нанёс именно «Челси».

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Стоит отметить, что история личных встреч с «Реалом» – это единственный положительный фактор для гостей. Показатели действительно впечатляют, ведь в семи официальных матчах лондонцы уступили лишь раз. У них лучший процент побед и поражений с мадридцами, чем у любого другого клуба на короткой дистанции.

Впрочем, история имеет меньшее значение, когда команды находятся на разном игровом уровне. «Челси» расстался с главным тренером Грэмом Поттером и не стал искать ему мгновенную замену, положившись на Фрэнка Лэмпарда до конца сезона. Дебют для легенды синих не удался – в первом же матче поражение от «Вулверхэмптона» с одним ударом в створ ворот соперника.

С нападением у «Челси» до сих пор большие проблемы. Он не может выиграть на протяжении четырёх матчей подряд, забив за этот период всего два гола. Лидеры сдали, а звёздные новички во главе с Михаилом Мудриком пока пользы не приносят. В двух последних встречах украинский форвард суммарно отыграл 34 минуты, не запомнившись ничем.

В данный момент лондонцам требуется перезагрузка. Лэмпард сразу отметил, что не питает иллюзий по поводу Лиги чемпионов, ему просто необходимо вернуть команду на победный путь. Пока это не получается. Матч с дортмундской «Боруссией» в феврале давал надежду на прогресс, но, как выяснилось, соперник сам был на грани кризиса.

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Эксперты не видят, за счёт чего «Челси» может рассчитывать на победу в Мадриде. Это и неудивительно, так как результаты говорят сами за себя. Лондонцы всё ещё мало забивают, три матча подряд не могут порадовать болельщиков даже минимальной результативностью.

«Реал» тоже старается играть аккуратнее у своих ворот, когда того требует ситуация. Больше одного гола хозяева не пропускали дома в шести из семи последних матчей. Поэтому сейчас стоит обратить внимание на победу «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.34 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси» 12 апреля 2023 года

Мадридцы продолжают держать уровень, тогда как синим пока не до ЛЧ. Команде Фрэнка Лэмпарда важнее спасти сезон в Англии, а возможный успех на «Сантьяго Бернабеу» стал бы лишь бонусом. С таким настроем и игрой рекордсмена ЛЧ не обыграть. Подопечные Карло Анчелотти намерены дойти максимально далеко в кубковых турнирах. Не ждём здесь сенсации, но верим в убедительную победу хозяев. Предлагаем поставить на победу «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.34 по линии «Фонбет». Все, кто пройдёт регистрацию, получат фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.34.

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