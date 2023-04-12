«Ювентус» — «Спортинг». Аллегри не Артета, его не проведёшь

Итальянцам нужен этот трофей. Снятые очки в Серии А не вернёшь.

13 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг». Начало – в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех португальского клуба эксперты оценили коэффициентом 4.80. Поставить на ничью можно за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг» 13 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч «Ювентус» — «Спортинг» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг» (13.04.2023)

Четвертьфиналы Лиги Европы стартуют в четверг. В одном из них «Ювентус» примет португальский «Спортинг». Туринцы в 1/8 финала выбили из борьбы «Фрайбург», «Спортинг» же совершил главную сенсацию той стадии, расправившись с лидером АПЛ «Арсеналом».

Двухматчевое противостояние говорит нам о том, что обе стороны, скорее всего, будут действовать осторожно. Тем не менее «Ювентус», разумеется, будет стремиться получить преимущество перед своими болельщиками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В субботу, 8 апреля, «Ювентус» потерпел поражение от «Лацио» со счётом 1:2 и остался на седьмом месте в таблице Серии А — в восьми очках от места в зоне Лиги чемпионов. Команда Макса Аллегри не смогла выиграть два последних матча.

«Ювентус» начал сезон в Лиге чемпионов, но проиграл пять из шести матчей на групповом этапе, занял третье место в группе H и опустился в Лигу Европы. В этом турнире дела идут лучше: команда прошла «Нант» и «Фрайбург».

Как и «Ювентус», «Спортинг» играл в Лиге чемпионов. Он занял третье место в группе D, набрав семь очков. В Лиге Европы команда уверенно прошла датский «Мидтьюлланн», а затем сенсационно выбила «Арсенал» в серии пенальти. «Спортинг» имеет серию из 11 матчей без поражений. В последнем туре Примейры они обыграли клуб «Каза Пия» 4:3 благодаря хет-трику Франсиску Тринкана. В предыдущих 26 матчах «львы» потерпели только три поражения.

Эти команды играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Тогда «Ювентус» победил со счётом 2:1 в Италии, а затем команды сыграли вничью 1:1 в Португалии.

«Спортинг» находится в отличной форме, но для «Ювентуса» Лига Европы сейчас куда важнее. После снятия очков в Серии А для Массимилиано Аллегри победа в еврокубке станет настоящим облегчением. При этом вряд ли нас ждёт много голов: обе команды будут держать в голове ответный матч. Рискнём и поставим на точный счёт 1:0. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 6.00. За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ювентуса» 1:0 за 6.00.

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