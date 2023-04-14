«Ференцварош» — «Гонвед». Черчесов отблагодарит за доверие

Российский тренер сделает всё ради клуба, с которым продлил соглашение. Пришло время для новых побед!

15 апреля состоится матч 27-го тура венгерской OTP Банк Лиги «Ференцварош» — «Гонвед». Начало игры – в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Гонведа» оценивается аналитиками в 7.65. Поставить на ничью можно за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Гонвед» 15 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.22, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.57. На гол «Ференцвароша» дают коэффициент 1.06, а гол «Гонведа» оценивается в 1.67. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.84.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Гонвед» (15.04.2023)

Венгрия - OTP Банк Лига. 27-й тур 15 апреля 2023, суббота. 20:30 МСК Ференцварош Будапешт Не начался Гонвед Будапешт Кто победит в основное время? П1 X П2

Есть такая студенческая поговорка «сначала ты работаешь на зачетку, а потом она работает на тебя». Эти слова во многом описывают работу Станислава Черчесова в «Ференцвароше». В первой половине сезона команда российского тренера выиграла группу Лиги Европы и сметала всех в чемпионате Венгрии.

Однако после зимнего перерыва «Ференцварош» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Байеру», а заодно растранжирил бóльшую часть своего 14-очкового запаса от идущего вторым «Кечкемета». Действующий чемпион Венгрии выиграл лишь один матч в последних восьми турах и теперь разрыв между лидерами составляет шесть очков.

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Впрочем, впечатления от былых побед были столь сильными, что руководство «Ференцвароша» продлило с российским специалистом контракт до лета 2024 года. Об этом Черчесов рассказал в одном из интервью, но интересно, что руководство клуба никак не прокомментировало его слова в ответ на запросы венгерской прессы.

Тем временем президент «Ференцвароша» Габор Кубатов опубликовал в своих социальных сетях эмоциональный пост под заголовком «Трусы не заслуживают золотых медалей». Одиозный венгерский политик, который руководит клубом с 2011 года, отметил, что «любой, кто испытывает приступы страха, имея отрыв в шесть очков, не достоин быть чемпионом». Закончил свой пост Кубатов призывом к команде сражаться и не сдаваться.

Причина волнения руководства клуба понятна. «Ференцварош» не побеждает в чемпионате Венгрии пять матчей подряд, а с учётом еврокубков безвыигрышная серия растянулась на семь встреч. Пять из этих игр закончились поражениями.

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Публичное беспокойство высказывают даже футболисты команды. Впрочем, по словам капитана «Ференцвароша» Денеша Дибуса игроки доверяют тренеру.

Сам Черчесов объясняет последние неудачи травмами и дисквалификациями, из-за которых нарушились отработанные механизмы и пришлось перестраиваться прямо по ходу весенней части сезона. Тренер отметил, что благодаря возвращению из лазарета ключевых игроков он видит позитив.

«Ференцварош» в предыдущем туре со счётом 2:3 уступил на выезде «Пакшу», претендующему на третье место. В ближайшей игре предстоит встретиться с очень мотивированной командой. Она ведёт борьбу за выживание. «Гонвед» переживает сложные времена и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, на одно очко отставая от «Фехервара».

В матче прошлого тура «Гонвед» с трудом обыграл на выезде замыкающий турнирную таблицу «Вашаш». Эта победа стала третьей в последних пяти играх. Несмотря на аутсайдерский статус, «Гонвед» редко проигрывает с крупным счётом.

Стоит отметить, что «Ференцварош» даже если выигрывает, часто пропускает минимум один гол. Взбучка от руководства клуба и желание сохранить комфортный отрыв в чемпионской гонке наконец принесут результат в матче с командой из зоны вылета. Однако это будет трудная победа. Поставить на хозяев и то, что обе забьют, можно с коэффициентом 2.94.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Венгрии «Ференцварош» — «Гонвед» 15 апреля 2023 года

Команда Станислава Черчесова выиграла лишь одну из последних 10 официальных игр, но настало время возвращаться на победную тропу. Из лазарета подтянулись ключевые игроки, а «Ференцварош» вновь стал забивать по два мяча за матч. «Гонвед» борется за выживание, однако максимум, на что можно рассчитывать в игре со злыми хозяевами, это гол престижа.

Ставка: победа «Ференцвароша» и обе забьют за 2.94.

Экспресс с коэффициентом 7.92.

Прогноз на матч «Наполи» — «Верона» с коэффициентом 3.70.

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Прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» с коэффициентом 2.35.

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