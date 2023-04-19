«Юнион» — «Байер». Сердар Азмун прогрессирует

В первой встрече экс-футболист «Зенита» помог сравнять счёт. В этой игре у него вновь будет шанс отличиться!

20 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Юнион» — «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех бельгийцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Юнион» — «Байер» 20 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Юнион» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Юнион» — «Байер» (20.04.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 20 апреля состоятся четыре ответные встречи 1/4 финала турнира. В одной из них на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе «Юнион» примет «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Первый матч завершился вничью — 1:1. Встреча получилась насыщенной на события. Обе команды создали много опасных моментов. В первом тайме острее был «Юнион». Он чаще атаковал, да и в целом смотрелся собраннее. «Байер» же за 45 минут не сумел нанести ни одного удара в створ.

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План бельгийцев работал идеально. Им даже удалось открыть счёт на 51-й минуте встречи. Забитым мячом отметился Виктор Бонифасе. На данный момент он располагается на втором месте в списке лучших бомбардиров Лиги Европы. На счету нигерийца шесть забитых мячей в девяти матчах.

Перевернуть ход игры «Байеру» удалось благодаря тактическим решениям Хаби Алонсо. Испанский наставник изменил схему игры, а также выпустил вместо Амина Адли бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Иранец помог «львам» избежать поражения. Он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Флориан Вирц.

Благодаря доверию со стороны Алонсо в игре Азмуна, да и всех остальных футболистов «фармацевтов», появился колоссальный прогресс. Улучшилось как командное взаимодействие, так и результаты. За последние 10 туров в чемпионате Германии «львы» уступили только «Майнцу» (2:3).

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Вничью подопечные Алонсо сыграли с «Фрайбургом» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0). Во всех остальных матчах они побеждали, в том числе с лидирующей «Баварией» (2:1). За этот отрезок времени они забили 21 мяч. Сами пропустили только 10.

У «Юниона» гораздо меньше ресурсов, чем у «Байера». Однако он также является одним из самых прогрессирующих клубов Европы. Ещё совсем недавно команда выступала во втором по значимости дивизионе Бельгии. Всего за несколько лет при минимальных финансовых вложениях ей удалось стать одной из самых сильных в стране.

Благоволило успеху грамотное управление владельца «Брайтона» Тони Блума. Он приобрёл «Юнион» в 2018 году. Компьютерная программа Блума, которая подбирает наиболее совместимых в одной команде игроков, помогла клубу из Брюсселя собрать качественный состав из футболистов, талант которых не был замечен другими.

Несмотря на то что состав у «Юниона» очень молодой и неопытный, до 1/4 финала Лиги Европы клуб дошёл легко. В плей-офф он вышел с первого места в группе, а на предыдущей стадии турнира обыграл располагающийся на третьем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Унион».

Первый матч проходил в Германии и закончился ничьей — 3:3. Во втором бельгийцы уверенно победили дома со счётом 3:0. При таком раскладе выявить фаворита в предстоящей игре не представляется возможным. Домашний стадион даёт «Юниону» солидное преимущество. Да и результативность у него не менее впечатляющая, чем у «Байера».

В 49 матчах во всех официальных турнирах подопечные Карела Герартса забили 100 мячей. Немалая их часть пришлась на долю сильных соперников. На наш взгляд, наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

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Мотивации у обеих команд предостаточно. И если первый матч получился ярким, с большим количеством моментов, то ответный, скорее всего, будет ещё более насыщенным и результативным. Алонсо и Азмуна ждёт непростое испытание. Шансы пробраться в полуфинал Лиги Европы у «львов» есть, и неплохие, но будет непросто.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Юнион» — «Байер» 20 апреля 2023 года

У «Юниона» менее именитый состав, чем у «Байера», но талантливых игроков в нём предостаточно. Дополнительное преимущество клубу из Брюсселя даёт домашний стадион. Разгромная победа в матче с «Унионом» — прекрасное тому подтверждение. С другой стороны, «фармацевты» активно прогрессируют под руководством Хаби Алонсо, становясь с каждым новым матчем всё сильнее. С результативностью полный порядок у обеих команд. Да и первый очный матч получился интенсивным. Вероятно, в этот раз голов будет ещё больше, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Ювентус» с коэффициентом 5.80.

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Прогноз на матч «Рома» — «Фейеноорд» с коэффициентом 4.40.

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