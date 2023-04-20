«Арсенал» — «Рубин». Сергею Игнашевичу пора волноваться

Назначение Рахимова очень благоприятно отразилось на казанцах. Они сократили отставание от «Балтики» до четырёх очков.

21 апреля состоится матч 28-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Рубин». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех туляков оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Арсенал» — «Рубин» 21 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Арсенал» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Рубин» (21.04.2023)

Россия - Мелбет Первая лига. 28-й тур 21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК Арсенал Тула Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 21 апреля запланирована встреча, которая откроет программу 28-го тура. На стадионе «Арсенал» в Туле померяются силами «Арсенал» и «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Не так давно «Арсенал» произвёл смену главного тренера. Занял должность бывший наставник «Краснодара» Александр Сторожук. Стоит отметить, что покинул «быков» наставник при не самых лучших обстоятельствах. На зимний перерыв команда уходила со множеством проблем и неудачной серией выступлений.

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В тульском клубе у Сторожука пока не получается направить энергию футболистов в правильное русло. За последние семь туров в Первой лиге «Арсенал» выиграл только у располагающейся в зоне вылета «Уфы» (2:1). Также «канониры» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» и «Волгой» из Ульяновска (в обоих случаях 0:0).

Проиграл клуб «Родине» (2:3), «Енисею» (0:1), «Нефтехимику» (0:1) и «Кубани» (1:2). Результаты очень плохие, тем более если учесть, что бóльшая часть соперников располагается в нижней части турнирной таблицы Первой лиги.

Из-за неудач «канониры» спустились на шестое место в турнирной таблице. Отставание от располагающейся в зоне стыковых матчей «Алании» увеличилось до восьми очков. Наверстать упущенное у Сторожука уже вряд ли получится.

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У «Рубина» результаты намного лучше, чем у «Арсенала». В последних 15 турах он не проигрывал. Восемь побед одержал клуб за этот отрезок. Интересно, что в этом сезоне он успел произвести уже две смены главного тренера. Сначала ушёл Леонид Слуцкий, и совсем недавно покинул должность Юрий Уткульбаев.

По некоторой информации, игроки были недовольны тренировками и предпочитаемым стилем игры. Сопутствовали отставке тренера четыре ничьих подряд — в матчах с «КАМАЗом» (0:0), «Аланией» (0:0), «Велесом» (1:1) и «Волгарем» (0:0). Удивляет, что за четыре матча казанцы забили всего один мяч.

На место Уткульбаева пришёл Рашид Рахимов. В первом матче под его руководством «Рубин» разгромил довольно крепкий «Шинник» (3:0). Таким образом, команда из Казани сократила отставание от лидирующей «Балтики» до четырёх очков. Теперь можно даже побороться с подопечными Сергея Игнашевича за победу в Первой лиге.

Рахимову удалось раскрепостить «Рубин» и дать ему сыграть в свой футбол. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что первая игра показала — решение о смене наставника правильное. Он подчеркнул, что команда продемонстрировала совсем другой футбол и дала эмоции, которых не хватало.

У казанцев один из самых сильных и сбалансированных составов в Первой лиге. Назначение Рахимова пошло им на пользу. Несмотря на то что грядущая встреча состоится в Туле, в «Рубин» верится гораздо больше. Поставить на его победу с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40.

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Семь последних очных встреч только за такой исход. Лишь в одной из них «канонирам» удалось одержать победу. Во всех остальных выиграли казанцы. К тому же сейчас туляки пребывают в ужасном кризисе. В последних девяти турах в Первой лиге они одержали только одну победу.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Арсенал» — «Рубин» 21 апреля 2023 года

«Арсеналу» смена главного тренера пошла не на пользу, а во вред. Клуб проиграл ряду аутсайдеров. «Рубин», напротив, встрепенулся благодаря назначению Рахимова и одержал красивую победу в матче с «Шинником». Скорее всего, не менее уверенно выиграют казанцы и в предстоящем матче. Последние очные встречи всецело на их стороне.

Ставка: победа «Рубина» с форой (-1.5) за коэффициент 3.40.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

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