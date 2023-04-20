«Арсенал» — «Саутгемптон». Артета намерен остаться на вершине

21 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «святых» оценён экспертами в 15.5. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон» 21 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Саутгемптон» (21.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Арсенал Лондон Не начался Саутгемптон Саутгемптон Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. В АПЛ на 21 апреля запланирована встреча, которая откроет программу 32-го тура. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне померяются силами «Арсенал» и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В последних девяти турах в чемпионате Англии «Арсенал» не проигрывал. Причём ничьих всего две — с «Ливерпулем» (2:2) и «Вест Хэмом» (2:2). Всё бы ничего, но из-за них отрыв подопечных Микеля Артеты от догоняющего «Ман Сити» сократился до четырёх очков. При этом у «горожан» есть матч в запасе. Атмосфера накалена до предела. В случае потери очков в предстоящем матче, «канониры» рискуют потерять преимущество в чемпионской гонке.

«Барселона» предлагает Месси однолетний контракт с зарплатой в €25 млн в год.

Стоит отметить, что ничьи с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» обидны для «Арсенала». В обоих случаях он вёл в счёте 2:0 по ходу игры, но не сумел удержать перевес. В игре с мерсисайдцами досадную ошибку допустил Александр Зинченко. Украинец позволил сопернику издевательски себя обыграть на фланге и выполнить передачу, которая привела к голу.

Во встрече с «Вест Хэмом» подопечные Артеты всецело владели инициативой. Они создали гораздо больше опасных моментов и чаще владели мячом. На 52-й минуте «канониры» могли установить на табло счёт 3:1. Однако Букайо Сака не сумел реализовать 11-метровый удар. Соперник тут же ответил. На 54-й минуте забил Джаррод Боуэн.

Совсем скоро «Арсеналу» предстоит встретиться с «Манчестер Сити», и эта игра, скорее всего, станет определяющей. Подходить к ней с таким настроем, как сейчас, «канонирам» никак нельзя. Удастся ли Микелю Артете подобрать правильные слова для того, чтобы дать дополнительную мотивацию своим подопечным и обыграть «Саутгемптон»?

Президент «Баварии» прокомментировал смену Нагельсмана на Тухеля.

«Святые» являются самым удобным соперником «Арсенала». На данный момент они считаются главными претендентами на вылет в Чемпионшип. Клуб замыкает турнирную таблицу АПЛ. Отставание от располагающегося на спасительной 17-й строчке «Эвертона» не очень велико — четыре очка. Однако их ещё нужно набрать.

За 31 тур в чемпионате Англии «Саутгемптон» одержал только шесть побед и пять раз сыграл вничью. «Святые» забили только 24 мяча — ни у кого нет меньше. Сами они при этом пропустили 53 гола.

Недавняя смена главного тренера не помогла «Саутгемптону». На некоторое время он ожил и даже сумел зацепиться за ничью в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Хотя на руку «святым» сыграло и то, что на 34-й минуте получил красную карточку лидер «красных дьяволов» Каземиро.

Надолго энергии «Саутгемптону» не хватило. В последних пяти турах он не одержал ни одной победы. Ничья всего одна — с «Тоттенхэмом» (3:3), на домашнем стадионе. В последней встрече «святые» проиграли «Кристал Пэласу» (0:2).

Любопытно, что «орлы» могли забить намного больше. Они упустили несколько очень хороших моментов. Учитывая и то, что грядущий матч состоится на стадионе «Эмирейтс», наилучшим вариантом для ставки выглядит победа «Арсенала» всухую за коэффициент 1.90.

У «святых» проглядываются серьёзные проблемы с построением атак и реализацией. Во встрече с игравшим бóльшую часть матча в меньшинстве «Манчестер Юнайтед» им практически ничего не удалось создать у ворот соперника. Доминирующим «канонирам» им тем более вряд ли удастся забить.

Гендиректор «Акрона»: найдём 1,5 млрд рублей ради выступления в РПЛ.

К тому же у лондонцев третья по силе защита в АПЛ. За 31 тур они пропустили только 31 мяч. Меньше лишь у «Ньюкасла» и «Манчестер Сити». В этот раз «канониры» вряд ли допустят те же ошибки, как во встречах с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». Полагаем, Артета хорошо подготовится к определяющему матчу с «горожанами».

Прогноз и ставки на матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Саутгемптон» 21 апреля 2023 года

У «Арсенала» отличные результаты в последних девяти турах. Портят общую картину лишь две ничьих, но Артета наверняка сделает из них выводы. Встреча состоится на домашнем стадионе лондонцев. И, конечно же, они мотивированы чемпионской гонкой. «Саутгемптон» проиграл четыре из пяти последних матчей и забил в них лишь четыре мяча. Отчётливо видны проблемы в атаке. Всё ведёт к тому, что «канониры» всухую обыграют «святых».

Ставка: «Арсенал» победит и не пропустит за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

«Динамо» пока не начинало переговоры по продлению контракта с Захаряном.

Мовсисян: увольнение Карпина — главная ошибка «Спартака».

Быстров: «Локомотив» в следующем году должен бороться за чемпионство.

«Спартак» рассмотрит варианты продажи Николсона.