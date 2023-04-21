«Боруссия» — «Айнтрахт». Гонка за чемпионство в самом разгаре

22 апреля 2023 года состоится матч Бундеслиги «Боруссия» — «Айнтрахт». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу дортмундцев можно с коэффициентом 1.60. Шансы франкфуртцев оценены в 4.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.60.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» — «Айнтрахт» 22 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Боруссия» — «Айнтрахт» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.55. Ставки на то, что дортмундцы победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» — «Айнтрахт» (22.04.2023)

Дортмундская «Боруссия» продолжает преследовать «Баварию» в гонке за титул чемпиона Бундеслиги. В субботу команда принимает на «Сигнал Идуна Парк» франкфуртский «Айнтрахт».

«Шмели» занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два очка от мюнхенцев и на пять очков опережая идущий на третьем месте «Унион». «Айнтрахт» занимает седьмое место — на 15 очков отставая от «Боруссии» Дортмунд. Команда не может выиграть на протяжении семи встреч чемпионата Германии.

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В минувшие выходные дортмундская «Боруссия» сыграла вничью со счётом 3:3 с «Штутгартом», несмотря на то что вела 2:0, а затем 3:2 во втором тайме. Очень обидно было упустить такое комфортное преимущество.

Однако стоит отметить, что дортмундцы не смогли выиграть только 3 из 13 последних встреч Бундеслиги, что позволяет им оставаться на расстоянии одной победы от «Баварии».

После возвращения с чемпионата мира «шмели» одержали восемь побед подряд, забив при этом 22 гола. Хотя с тех пор «Боруссия» забуксовала, набрав 8 очков из 15 возможных, она всё равно будет рассчитывать на победу во встрече с франкфуртцами.

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Что касается «Айнтрахта», то он заметно ухудшил своё положение: после последней победы клуб четыре раза сыграли вничью и три раза проиграл.

Стоит также отметить, что команда уступила в четырёх из пяти последних выездных встреч в чемпионате, пропустив в каждой из них не менее двух мячей.

«Айнтрахт» сумел выиграть только 1 из 12 последних встреч с дортмундцами в чемпионате, потерпев за это время семь поражений. Кроме того, «шмели» выиграли в каждом из трёх последних очных матчей, забив в общей сложности 10 голов.

У дортмундской «Боруссии» травмированы Матс Хуммельс, Тома Мёнье, Никлас Зюле и Нико Шлоттербек.

У «Айнтрахта» также есть ряд травмированных, среди которых Кристиян Якич, Филипп Макс, Хрвое Смолчич и Йеспер Линдстрём.

В то время как дортмундцы проиграли только 1 из 13 последних матчей Бундеслиги, франкфуртцы не победили ни в одном из семи.

По этой причине мы прогнозируем, что «Боруссия» легко обыграет «Айнтрахт» и забьёт много голов. Гонка за чемпионство не закончена – она в самом разгаре.

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