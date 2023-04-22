«Пари НН» — «Крылья Советов». Сергей Юран укрепляет тылы

23 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.13. Успех нижегородцев оценивается в 3.36. На ничью дают коэффициент 3.35.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов» 23 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что игра 24-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Крылья Советов» (23.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Игра 24-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов» пройдёт 23 апреля на поле стадиона «Нижний Новгород». Начало — в 14:00 мск. Достаточно взглянуть на турнирную таблицу, чтобы оценить значение матча для каждой из команд. Клубы являются соседями, а разница между ними — шесть очков.

Сергей Юран и его подопечные после поражения «Динамо» со счётом 1:3 находятся на 13-й строчке таблицы — в зоне переходных матчей. В свою очередь, «Крылья Советов» завершили вничью встречу с «Химками» (0:0) и остались в безопасности на 12-м месте.

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Дистанция между соперниками после минувшего тура увеличилась до шести очков. Пока у футболистов «Пари НН» всё ещё есть шансы, чтобы избежать нервотрёпки с переходными матчами.

Вот только уровень игры подопечных Сергея Юрана оставляет желать лучшего. В игре с «Динамо» у них был хороший шанс не проиграть. Тренер соперника явно ошибся с определением стартового состава, и «Пари НН» довольно хорошо отбивался от атак бело-голубых на протяжении 79 минут игры.

Кроме того, ошибка защитников «Динамо» привела к пенальти. Глушаков открыл счёт во встрече и подарил надежду болельщикам. Жаль, что ненадолго. Гладышев сравнял счёт, а буквально через шесть минут вывел москвичей вперёд гол Фомина. Точку поставил Смолов, реализовав 11-метровый на добавленной пятой минуте.

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Не позавидуешь Сергею Юрану. Он с воодушевлением взялся за работу, но в команде ворох проблем. Состав страдает от отсутствия стабильности, нападение требует вмешательства. Вся надежда на Глушакова, но ветеран не справляется в одиночку. К тому же у него не так много игрового времени.

Клуб из Самары и сам далёк от оптимальной формы, хотя пошумел в Краснодаре. Гости во встрече с «быками» продемонстрировали бойцовские качества и дважды забили в добавленное арбитром время. Это было великолепно! Но выдавать такую концовку в каждом матче невозможно.

Позиционное нападение «Крыльев Советов» расписалось в собственном бессилии во время игры с «Химками». Атак и ударов по воротам соперника было много, а вот по-настоящему опасных моментов возникало мало.

«Пари НН» и «Крылья Советов» провели 10 очных встреч. Преимущество на стороне подопечных Игоря Осинькина — семь побед при двух ничьих. Разница забитых мячей 14:3 также в пользу гостей.

Сергей Юран умеет в кратчайший срок построить оборонительную игру. Наверняка его главная задача на оставшиеся матчи чемпионата — укрепить тылы. Отбиться от «Крыльев Советов», уставших после кубковой игры, вполне по силам даже текущему составу «Пари НН».

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«Крылья» завершили вничью в основное время три из последних официальных пяти матчей. Отметим, что и гостям рассчитывать на победу после энергозатратной встречи в Краснодаре довольно сложно. Весьма вероятна очередная ничья. Рекомендуем рассмотреть ставку на ничью за коэффициент 3.35.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов» 23 апреля 2023 года

«Пари НН» необходимо всеми средствами остановить серию поражений из семи матчей. Даже ничью в Нижнем Новгороде воспримут позитивно. Конечно, клуб из Самары – их главный конкурент в борьбе за выживание, но Юран обязан держать в голове вероятность участия команды в переходных матчах. Поставим на ничью за 3.35.

Ставка: ничья за 3.35.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 4.15.