«Ювентус» — «Наполи». Кварацхелия идёт дальше

Нужно забывать про вылет из Лиги чемпионов и приближать чемпионство в Серии А.

23 апреля состоится матч 31-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи». Начало игры — в 21:45 мск. В «Фонбет» отдают предпочтение гостям. Поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.90, а шансы неаполитанцев оценены в 2.55. Заключить пари на ничью предлагается за 3.15.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» 23 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Ювентус» — «Наполи» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.71. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.80 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» (23.04.2023)

Италия - Серия А. 31-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК Ювентус Турин Не начался Наполи Неаполь Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 31-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» состоится 23 апреля в Турине на стадионе «Ювентус». Микаэль Фаббри в 21:45 мск даст стартовый свисток.

«Ювентус» заметно активизировался со второй половины осени и подарил болельщикам надежду на борьбу за скудетто. Решение о применении к команде 15-очкового штрафа из-за финансовых махинаций вынудило Аллегри определиться с турнирными приоритетами и сконцентрироваться на Лиге Европы.

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На неделе туринский клуб пробился в полуфинал турнира, по сумме двух матчей обыграв «Спортинг» (2:1). Всё бы ничего, но недавно было принято решение временно приостановить штраф в 15 очков для «Ювентуса», поэтому он резко поднялся с седьмого места сразу на третье. Что будет дальше — загадка!

Команда Аллегри на 16 очков отстаёт от лидера чемпионата — «Наполи». Если бы не осечки туринцев в матчах с «Лацио» (1:2) и «Сассуоло» (0:1), то они могли бы претендовать на чемпионство. Вернуть интригу в чемпионскую гонку можно только на бумаге, но что должно произойти с неаполитанцами, чтобы это осуществилось?

Массимилиано Аллегри придерживается контратакующего футбола, используя гибридную схему 3-5-2. Фундаментом игровой модели «Ювентуса» остаётся надёжная игра в обороне. При переходе к атакующим действиях фланговые защитники создают преимущество в середине поля, которое эффективно конвертируется в опасные моменты в штрафной соперника.

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За 30 туров туринцы пропустили лишь 25 голов. В 13 из 21 последних встреч Серии А они сохранили ворота на замке. При этом у «Ювентуса» нет серьёзных проблем с производительностью ― забито 47 мячей. Лишь пять клубов забили больше. Правда, в последнее время игроки атаки, в частности Анхель Ди Мария, Душан Влахович, Аркадиуш Милик и Адриен Рабьо, не радуют. После перерыва на матчи сборных они суммарно забили лишь два мяча.

Для «Наполи» весенняя часть сезона складывается не лучшим образом. Команда Лучано Спаллетти по итогам двух матчей проиграла «Милану» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2), а также потеряла восемь очков в последних шести турах Серии А. За восемь встреч до конца сезона «партенопейцы» опережают ближайшего преследователя на 14 очков, и досрочное скудетто ― лишь вопрос времени.

Лучано Спаллетти по ходу сезона не был приверженцем ротации состава. Он регулярно задействовал лишь 14–15 футболистов, и это может аукнуться. Долгое время команда пребывала на кураже, но эта череда неудач может выбить её из колеи.

«Наполи» явно не в лучшей игровой форме. Травма Виктора Осимхена сказалась на производительности и результатах команды. Возвращение нигерийского нападающего в состав не стало панацеей. Его восстановление форсировали к ответной встрече с «Миланом», поэтому функциональное состояние футболиста поддаётся сомнению.

Виктор Осимхен забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи во всех официальных матчах за «Наполи», то есть поучаствовал в каждом третьем забитом голе команды. Президент клуба повесил на нигерийского форварда ценник в € 150 млн, но не готов с ним прощаться. Не менее важен Хвича Кварацхелия, который забил 12 голов и сделал 10 ассистов в Серии А этого сезона.

После вылета из Лиги чемпионов грузинский футболист обратился к болельщикам. Он извинился и поблагодарил за поддержку, а также пообещал, что команда вернётся и будет ещё сильнее.

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Массимилиано Аллегри довёл до автоматизма игру команды в обороне. Монолитная защитная линия редко даёт сбои. Лучано Спаллетти остался без козыря. Хвича Кварацхелия после паузы на матчи сборных в квалификации ЧЕ-2024 ещё не забивал, а восстановившийся после травмы Виктор Осимхен не успел набрать оптимальную игровую форму. Рекомендуем присмотреться к ставке на то, что обе не забьют за 1.80 по линии «Фонбет». Зарегистрировавшиеся пользователи получат фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч 31-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» 23 апреля 2023 года

Предстоящая встреча вряд ли получится результативной. Аллегри преуспел в игре от обороны. Атака «Ювентуса» в последнее время сбоит. Команда Лучано Спаллетти также не может похвастаться результативностью в предыдущих матчах. Магия связки Кварацхелия и Осимхен встала под сомнение после травмы Виктора. Нигериец недавно вернулся в состав, но далёк от прежних кондиций. Мы бы присмотрелись к ставке обе забьют – нет за 1.80. Поставить можно в «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.

Ставка: одна из команд не забьёт за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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