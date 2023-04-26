«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн всегда на шаг впереди

Джеймс спас команду в последней встрече, потому что он по-прежнему король НБА.

27 апреля 2023 года состоится матч 1/8 финала плей-офф НБА «Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «Гриззлиз» можно с коэффициентом 1.66. Шансы «Лейкерс» оценены в 2.55. Заключить пари на ничью предлагается за 14.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НБА «Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» 27 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» будет результативной: тотал больше 218.5 очка котируется за 1.58, а тотал меньше 218.5 очка оценён аналитиками в 2.23. Ставки на то, что хозяева выиграют все четверти, принимаются с коэффициентом 11.0 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НБА «Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (27.04.2023)

Плей-офф НБА продолжается: «Лос-Анджелес Лейкерс» встречается с «Мемфис Гриззлиз» в пятом матче 1/8 финала плей-офф НБА. «Озёрные» повели в серии со счётом 3-1 благодаря победе в овертайме (117-111 ОТ) в четвёртой игре.

«Лейкерс» убедительно вышли вперёд в серии благодаря двум домашним победам в третьем и четвёртом матчах. В результате клуб находится всего в одном шаге от выхода в следующий раунд.

Соболев будет и. о. главного тренера медиафутбольного клуба «Бей Беги».

Несомненно, победа в последнем матче была очень тяжёлой, ведь дело дошло до овертайма. Однако «Лейкерс» продолжают выглядеть собранной командой, готовой к новым подвигам. У них плохо получались дальние броски в четвёртой встрече, но они были хороши на подборах (52-49).

Баскетболисты продемонстрировали качественную игру в нападении и реализовали 31 двухочковый бросок. Чтобы выиграть в пятой встрече, «Лейкерс» необходимо продолжить великолепно действовать в защите и улучшить реализацию бросков из-за дуги.

Леброн Джеймс продолжает доказывать, что возраст не помеха. В четвёртой игре «Мемфис» выстроил хорошую защиту от 38-летнего баскетболиста, поэтому тот смог реализовать всего 8 бросков с игры из 18 сделанных. Тем не менее Джеймс отлично провёл концовку и нашёл другие способы внести свой вклад в победу.

Представитель Нейта Диаза назвал уличную драку бойца самообороной.

Всего Леброн набрал 22 очка, но самым впечатляющим моментом в матче была его работа внизу. Он совершил 20 подборов, повторив рекорд другого легендарного игрока «озёрников» — Шакила О’Нила. Джеймс стал первым баскетболистом «Лейкерс» после Шакила, кому удалось набрать 20 очков и сделать 20 подборов в матче плей-офф.

Он оказал большое влияние и на оборону, заблокировав два броска. В пятой встрече Леброн продолжит набирать очки, надеясь дать «Лейкерс» дополнительный отдых перед следующим раундом.

«Лейкерс» нуждались в очках Леброна в четвёртой игре, учитывая низкую результативность Энтони Дэвиса. 30-летний спортсмен снова испытывал трудности в нападении. Тем не менее Дэвис заблокировал четыре броска и совершил два перехвата в последней встрече.

Учитывая ещё 11 подборов, можно смело говорить, что четвёртая игра для Дэвиса была неплохой. Однако, судя по информации инсайдера, есть проблемы со здоровьем. Энтони растирал колено, сидя на скамейке.

Влияние и вклад Леброна неоценимы. «Мемфис Гриззлиз» возвращается на домашнюю площадку, но поможет ли она ему? Учитывая, как «Лейкерс» обыграл соперника на выезде в первом матче плей-офф (128:112), в это верится с трудом. Вероятнее всего, эта встреча тоже может затянуться, но с трудом гости одержат победу и выйдут в четвертьфинал.

Сафиуллин вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде.

Предлагаем сделать ставку на победу «Лейкерс» в матче с учётом овертайма за коэффициент 2.41 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» за 2.41.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Хартли прокомментировал слухи о возвращении в «Авангард».

Стала известна причина отъезда Ничушкина из «Колорадо».

Кондратюк: я не считаю себя главным открытием Олимпиады в Пекине.

Мазепин: если снимут санкции, я готов вернуться в Формулу-1.