«Нью-Джерси» — «Рейнджерс», пятый матч. Тарасенко и Панарин напряжены

28 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех «Рейнджерс» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 3.80.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 28 апреля 2023 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.5.
Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (28.04.2023)
В Национальной хоккейной лиге на 28 апреля запланировано несколько матчей плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить первой игре между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», которая пройдёт на льду «Пруденшиал-центра» в Ньюарке. Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск. Счёт в серии равный — 2-2.
Подопечные Жерара Галлана отменно начали серию в Ньюарке, одержав две победы с одинаковым счётом 5:1. Переезд в Нью-Йорк оказался не таким радостным. В третьем матче «Нью-Джерси» дожал «рейнджеров» в овертайме — 2:1 ОТ, а следом обыграл в основное время — 3:1.
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Главный тренер «Рейнджерс» раскритиковал команду. Конечно, после отличного старта серии многие ждали, что «Нью-Джерси» не сможет доставить проблем. Однако всё получилось иначе, «синерубашечники» сами виноваты в таком результате.
Вновь предстоит играть в Ньюарке, где статистика в серии на стороне гостей. Они выиграли два раза на выезде со счётом 5:1. В составе достаточно звёздных хоккеистов, клуб хорошо укрепился перед стартом плей-офф, поэтому отступать не будет.
Патрик Кейн за четыре встречи набрал шесть очков, и столько же у Криса Крайдера. Владимир Тарасенко за четыре игры забросил две шайбы, а Артемий Панарин пока сделал два ассиста. Лучшим снайпером команды в плей-офф является Крис Крайдер с пятью шайбами.
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У «Нью-Джерси» лучшим снайпером и бомбардиром стал Джек Хьюз. В последней встрече он забил гол, а всего на его счету три шайбы. Даги Хэмилтон и Йеспер Братт также набрали три очка за четыре матча плей-офф.
Особенно выделяется то, что в первых двух встречах «синерубашечники» реализовали 4 большинства из 10. Все четыре шайбы забросил Крис Крайдер из первой спецбригады. В двух последних матчах численное преимущество не удалось реализовать ни разу. «Дьяволы» стали играть строже в обороне, и это принесло плоды.
Линди Рафф раскусил тактику соперника очень быстро. С учётом звёздного состава и опыта гости должны были быть на две, а то и на три головы выше соперника. Им придётся поработать над ошибками и найти новый подход к обороне хозяев.
Пора заявить о себе Артемию Панарину, плюс, помимо звёздного нападения, есть Игорь Шестёркин, которого признали лучшим вратарём плей-офф, но один в поле не воин. «Дэвилз» перевернули ход серии, однако это не означает, что дальше будет легко. Возьмём ставку на то, что «Нью-Джерси» не проиграет, и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.06.
Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 28 апреля 2023 года
«Дьяволы» стали играть строже в обороне и сумели сравнять счёт в серии. В Ньюарке статистика за гостями, но хозяева в отменной форме и сейчас смотрятся интереснее. Гостям предстоит работа над ошибками. Пока уверенности в их победе нет. Зато «Дэвилз» имеют неплохие шансы не проиграть в основное время, и к этому возьмём тотал меньше.
Ставка: «Нью-Джерси» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.06.
Экспресс с коэффициентом 6.42.
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